高市抽驗中秋節應景食品 5件蔬果農藥殘留超標下架

中秋節將至，高市衛生局會同消保官至烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等場所，執行應景食品稽查及抽驗，總計抽驗258件食品。（衛生局提供）

2024/09/12 14:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋節將至，為維護民眾食用中秋應景食品衛生安全，高雄市衛生局會同消保官至烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等場所，執行應景食品稽查及抽驗，總計抽驗258件食品，有5件蔬果農藥殘留與規定不符，已責令即刻下架該批產品，並移請來源廠商所轄衛生局依法查處。

高市衛生局表示，不合格的5件農藥殘留與規定不符的蔬果，分別為辣椒1件、落葵1件、百香果2件、青椒1件，違反食品安全衛生管理法規定，已責令販售業者即刻下架該批產品。

中秋節前抽驗的食品中，包含禽畜肉及其加工製品124件、蔬果44件、醬料29件、月餅、吐司及其餡料24件、水產品及其加工品22件、食品容器具（烤肉網、烤肉夾等）10件、即食食品5件，檢驗項目計有動物用藥、保色劑、農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、衛生標準、殺菌劑及重金屬等。

此外，衛生局稽查轄內12家餐飲業、6家 「中央工廠」月餅製造業，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目進行稽查，查核結果餐飲業3家、月餅製造業2家，因作業環境缺失令業者限期改善，經複查皆已符合規定。

衛生局提醒，民眾在採買中秋應景食品前應選擇信譽良好的店家購買，儘量選用完整包裝及清楚標示的產品，購買後應趁早食用完畢，若無法立即食用完畢，應放入冰箱，避免微生物滋長；選購蔬果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具有產銷履歷等可溯源之農產品標章，以確保安全；烤肉時，貝類食材除了要新鮮、注意保存，也要避免生食，開殼後要再烤3到5分鐘，才能確保食安。

高市衛生局會同消保官至中央廚房等場所，執行應景食品稽查及抽驗。（衛生局提供）

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