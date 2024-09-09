凱米衝擊舊鐵橋溼地水雉大減 高雄斥百萬經費復育生態

大樹舊鐵橋濕地公園水雉棲地遭受凱米颱風衝擊，水雉幼鳥全部消失不見。（記者陳文嬋攝）

2024/09/09 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局打造大樹舊鐵橋溼地公園成為珍貴稀有保育類水雉棲地，不料凱米颱風造成水雉成鳥剩下一半，幼鳥全部消失不見，高雄野鳥學會稱是10多年來最慘，水利局將投入百萬經費清淤，攜手鳥會補植浮葉植物，復育水雉生態。

大樹舊鐵橋溼地公園占地100多公頃，位於高屏溪河床灘地，可見450種物種，是高雄市重要觀光勝地，水利局與高雄市野鳥學會合作，近年擴大營造水域棲地，種植浮葉植物，吸引珍稀保育類水雉棲息繁殖，近年成為賞鳥熱門景點。

凱米颱風造成高屏溪水位暴漲，漫過大樹區舊鐵橋溼地公園，退水後園區大量土砂淤積，造成7成面積遭到覆蓋，土砂淤積最深達2公尺，影響民眾休閒遊憩，水利局已先投入200萬元經費，出動大型怪手開挖清淤，目前已清除約1.5萬立方公尺土方量，恢復聯外道路、大草原及紅磚步道等，其餘園區步道等預計9月底恢復完成。

尤其珍貴稀有保育類水雉生態衝擊最大，今年繁殖季節約15隻水雉成鳥，颱風過後僅剩下一半，原本孵化30多隻幼鳥，颱風過後全部消失不見，高雄鳥會形容是慘不忍睹，生態浩劫僅次於八八風災，堪稱是10多年來最慘重！

水利局表示，水雉棲地現有7座埤塘，大多土砂淤積，有2池浮葉植物被颱風沖走，所剩不多仍待補植，市府經費先以應急工程為主，預計明年投入百萬元經費，重新營造棲地環境。

此外，園區已清除天空步道下方草原覆土，植生已恢復約8成，但部分地區仍有大範圍淤土，加上午後雷陣雨，造成地面泥濘濕滑，為避免民眾滑倒發生危險，將視天候狀況擇期開放。

高雄鳥會表示，水雉歷經凱米颱風，成鳥存活剩下一半，幼鳥都消失了，所幸棲地未全面覆蓋，存活成鳥得以覓食，希望水利局明年春天完成清淤，鳥會將種植浮葉植物，迎接水雉繁殖季節，復育更多水雉生態。

大樹舊鐵橋溼地公園土砂覆蓋，水利局派工出動怪手清除土砂。（記者陳文嬋攝）

大樹舊鐵橋溼地公園遭到土砂覆蓋，水利局派工出動怪手清除土砂。（記者陳文嬋攝）

凱米颱風來襲前，大樹舊鐵橋溼地公園可見水雉漫步棲地覓食。（高雄鳥會提供）

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