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高雄猛禽棲架全國最多！ 首次高屏溪平原記錄到瀕危草鴞

領角鴞獵鼠對農民有助益。（市府提供）

領角鴞獵鼠對農民有助益。（市府提供）

2024/09/03 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手林業署鼓勵農民架設猛禽棲架，高雄農民最友善，大樹等6區累計69人次，設置93處猛禽棲架，人數及數量均全國最多，記錄到7種猛禽共127隻次，猛禽族群似有增加趨勢，更首次於高屏溪沿岸平原記錄到瀕危草鴞，甚至不同猛禽日夜輪班1天抓14隻老鼠，堪稱是天然捕鼠器，令人嘖嘖稱奇。

農業局攜手林業保育署屏東分署，推動有機或友善耕作，與大樹等6區67位農民合作，共設置93處猛禽棲架，參與農民累計69人次、地主24人次，架設人數及數量均全國最多，拍攝記錄到猛禽由6種增加至7種，數量從17隻次增至127隻次，分別為黑翅鳶、領角鴞、草鴞、鳳頭蒼鷹、大冠鷲、紅隼、褐鷹鴞，猛禽族群似有增加趨勢。

最令人振奮的是，首次於高屏溪沿岸平原記錄到瀕臨絕種保育類草鴞，農業局表示，4處點位發現草鴞，顯示偏愛高屏溪沿岸環境，農田環境得利於農民守護。

林業署屏東分署表示，草鴞生存在平原至淺山丘陵的草生地，族群消失速度確實減緩，透過系統性的科學調查，推估高屏草鴞數量大約30對，透過推動生態服務給付，藉由友善農作、救護通報及社區自主參與棲地監測等方式，公私合力守護草鴞。

農民也多次記錄到猛禽獵鼠畫面，證實能夠有效抑制鼠害，國立屏東科技大學曾經監測到同一處猛禽棲架，不同猛禽日夜飛來輪班，1天可以抓到14隻老鼠，堪稱是天然捕鼠器，比黏鼠板等工具更有效，明顯對農民有助益。

有趣的是，猛禽的獵物如麻雀、金背鳩等，也可見站立猛禽棲架，連走路亦步亦趨的池鷺，也飛上棲架湊熱鬧，令人莞爾，凸顯友善耕種有助生態，農地呈現生物多樣性。

林業署表示，高屏4成6農民設立猛禽棲架後認為田間鼠害有減少，高雄農民認同生態永續經營及生態保護重要性達6成9，旗山農民黃盟生種稻30多年，他採取自然農法，雖然產量只有4分之1，但生態變得豐富，架設猛禽棲架後，常見鴒角鴞出沒，老鼠變少也減少田埂被破壞情形，他認為與生態共存，意義大過實質利益。

首次高屏溪平原記錄到瀕危草鴞。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

首次高屏溪平原記錄到瀕危草鴞。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

猛禽獵物池鷺也飛上棲架湊熱鬧，令人莞爾。（市府提供）

猛禽獵物池鷺也飛上棲架湊熱鬧，令人莞爾。（市府提供）

高雄猛禽棲架全國最多。（記者陳文嬋攝）

高雄猛禽棲架全國最多。（記者陳文嬋攝）

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