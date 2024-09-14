高雄山茶評鑑 首度納台灣橙茶

高雄山茶評鑑活動，今年首次將「台灣橙茶」納入評鑑。（高市農業局提供）

2024/09/14 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕第三屆高雄山茶評鑑活動，包括台灣首次舉辦的台灣橙茶評鑑，在高市六龜區登場，以「茶香幽思」為主題，象徵茶香不僅停留於味覺，還能帶來心靈的寧靜與思緒的悠然融合。

農業局表示，此次評鑑活動除了涵蓋高雄山區傳統的青茶與紅茶外，更首次將「台灣橙茶」納入評鑑。高雄六龜茶農，依循茶改場台灣橙茶的製程工藝，獨特製法包括萎凋、輕度炒菁、輕度揉捻、陰乾及乾燥等過程，比一般的白茶更有甜香，充分展現了高雄山茶在創新與風味的卓越表現，為台灣茶文化注入新的活力。

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農業局長張清榮表示，這次高雄山茶評鑑，希望藉由評鑑提高茶葉品質標準，使獲得獎項的茶葉在市場上更具競爭力，經統計參與的青茶有十二支、紅茶十六支及台灣橙茶十二支。

台灣橙茶、青茶及紅茶之「最佳製茶技術」獎項，分別由新發社區發展協會、哈娜谷原生野山茶工坊、及順發茶園脫穎而出，而其他茶廠（農）也獲得最佳水色、香氣、滋味等相關獎項，代表整體茶葉品質方面都獲得評鑑委員的肯定。

這次得獎的佳茗十一月十五日至十八日至台北南港展覽館舉辦的「二○二四台灣國際茶葉博覽會」展出，評鑑結果也將於十二月中旬在高雄六龜辦理頒獎典禮。

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