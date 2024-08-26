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    凱米颱風破壞「驛站」 加快高屏溪口黃頭鷺跨海長征腳步

    群飛的黃頭鷺今年提早抵達高屏溪口。（圖由陳俊強提供）

    群飛的黃頭鷺今年提早抵達高屏溪口。（圖由陳俊強提供）

    2024/08/26 16:22

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣仍襖熱，高屏溪口上空已出現群飛黃頭鷺，為冬候鳥南遷揭開序幕。不同以往，這批先頭部隊比往年提早3個星期報到，研判是凱米颱風破壞了路途中的「驛站」，黃頭鷺被迫減少棲息覓食的機會及時間，加快腳步往南遷徙。

    才進入8月下旬，已經可見一群群黃頭鷺掠過天際，從高屏溪口往南跨海長征，期間23日單日達8千隻最多；湊巧的是，嘉義縣梅山鄉太興村同一天也出現秋季限定的「萬鷺朝鳳」生態景觀。

    林園愛鄉協會理事長陳俊強於2020年在高屏溪口記錄到黃頭鷺南遷，從此成為觀察鳥況重頭戲，多位鳥友在網路社群上分享群飛美拍。陳俊強表示，黃頭鷺為夏候鳥，每年3月來台繁殖，8、9月開始南遷，不過今年提早報到了3個星期，研判與7月間的凱米颱風有關。

    陳俊強說，凱米為低海拔山區、平地帶來豐沛雨量，從山區沖刷而下的大水，致高屏溪河床、沿岸地貌改變了很多，兩岸的承租河床農地也大面積毀損，黃頭鷺遷徙過程中，安全覓食環境及食物來源都減少，加上農地正在復栽人為干擾多，黃頭鷺歇腳的機會跟時間縮減，才會打亂了南遷的步調。

    最近仍有小族群黃頭鷺持續南移，陳俊強表示，通常到國慶日前都可以看其身影，或許有第二波遷徙高峰，緊接著就是受矚目的猛禽灰面鵟鷹及黑面琵鷺到來，可望掀起另波賞鳥熱。

    已有大族群黃頭鷺從高屏溪口出海。（圖由陳俊強提供）

    已有大族群黃頭鷺從高屏溪口出海。（圖由陳俊強提供）

    黃頭鷺展開跨海長征。（圖由陳俊強提供）

    黃頭鷺展開跨海長征。（圖由陳俊強提供）

    黃頭鷺掠過高屏溪上空。（圖由陳俊強提供）

    黃頭鷺掠過高屏溪上空。（圖由陳俊強提供）

    一群群黃頭鷺掠過天際，展開跨海長征。（圖由陳俊強提供）

    一群群黃頭鷺掠過天際，展開跨海長征。（圖由陳俊強提供）

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