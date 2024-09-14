大同醫院易主 高市府︰高醫議約條件未達70分

高雄市立大同醫院委由高醫經營將屆滿，高醫先因優先定約權遭否決，後於招標案又輸給長庚，引發內部員工反彈，衛生局說明審議過程及長庚勝出原因。（記者許麗娟攝）

2024/09/14 05:30

高醫不願承諾「重度級急救責任醫院」 長庚允2033年完成認證

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院明年起將由長庚入主營運，由於高醫在招標案前未取得優先定約權，衛生局昨公布優先定約考評會議的審議結果，因高醫平均分數未達七十分，且在緊急醫療、公衛醫療、特色醫療等未符合期待而遭否決。

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優先定約考評 未符合期待

衛生局指出，大同醫院在高醫十五年的經營下脫胎換骨，因今年底合約屆期，衛生局於今年三月二次召開優先定約考評會議，但高醫「維持」服務科別廿三科、「中度級」急救責任醫院等條件，未能符合對未來十年市立醫院的角色與期待，後續高醫提出爭議協商，因條件未有明顯提升，故維持否決高醫的優先定約權，並進入公開招標階段。

公開招標 長庚多項條件勝出

公開徵選有高醫及長庚醫療法人參與競標，在「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等內容，長庚均獲得多數委員的支持與肯定而獲第一優先順位。

長庚勝出的五大原因，包括七十歲以上長者、身心障礙者的急門診就醫掛號費及健保部分分擔；提升照護苓雅區以南等八個行政區市民的緊急醫療，並於二○三三年完成重度級急救責任醫院的認證；每年挹注四千萬元執行「平均餘命躍昇計畫」照護高齡者；提升員工薪資；以及提出的變動權利金高於高醫所提等。

國民黨高雄市議員陳麗娜昨天提出質疑，指大同醫院經營權有事前內定、削價競爭、黑箱作業、評選不公等傳言，衛生局則澄清，公開招標程序不論第一階段初評或第二階段複評，均為長庚勝出，非所稱高醫逆轉敗，並強調高醫輸在不願承諾「重度級急救責任醫院」。

衛生局︰議約中 不宜有外力干預

衛生局強調，目前仍在評選議約階段，不宜有外力干預，將以保障市民、患者及大同醫院員工權益為優先，依法依規逐條議約，並將嚴格監督新營運團隊是否履約。

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