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高雄澄清湖風景區斥資3000萬 改造兒童樂園+推水資源文史館

水公司將重新改造兒童樂園，規劃親子戲水及體能訓練場，營造觀光新亮點。（記者陳文嬋攝）

水公司將重新改造兒童樂園，規劃親子戲水及體能訓練場，營造觀光新亮點。（記者陳文嬋攝）

2024/09/02 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬觀光人潮，水公司第七區管理處將重新改造兒童樂園，規劃親子戲水及體能訓練場，遊客中心2樓也將推出文史館，規劃水資源探秘基地，親子透過互動體驗，穿梭時光廊道，了解水資源發展，總經費3000萬元，預計今年11月發包、明年10月完工，營造觀光新亮點。

澄清湖是高雄第一大湖，有台灣西湖美譽，水源地規劃為風景區，占地375公頃，曾被譽為台灣第一風景區，去年觀光人潮167.5萬人次，今年因受到颱風影響一度休園整修，1至8月底入園觀光人次95萬人次。

水公司第七區管理處與高雄市觀光局打造全國最大迷宮花園受歡迎，今年將投入經費3千萬元，重新改造兒童樂園，整建經費2400萬元，委由顧問公司規劃設計；淡水館1樓已作為遊客中心，2樓將推出文史館，經費600萬元，以趣味兼具教育性質，營造觀光新亮點。

兒童樂園占地面積0.65公頃，除了保留現有木屋等設施，將規劃親子戲水區及體能訓練區，也將增加趣味性遊樂設施，打造森林精靈同樂地景自然互動空間，串聯迷宮花園夢幻童話場景特色，提供親子休閒好去處。

文史館規劃為澄清湖水資源探秘基地，將打造時光廊道，規劃歷史回顧區、文物展示、互動區等，展出自來水設備文物，如水表、抄表機、漏水探測儀等設備，並規劃互動體驗區，讓遊客透過寓教於樂方式，了解水資源發展古往今來。

水公司說表示，園區除了是重要觀光休憩景點，也是高雄重要水源地，對於高雄發展深具重要地位，將打造生態教育兼具親子體驗空間，提升整體景觀與觀光價值，吸引國內外觀光客遊玩，成為新興遊憩亮點，已經完成招標作業，目前進入規劃設計，預計今年11月發包工程，力拚明年1月動工、10月完工。

水公司將於淡水館遊客中心2樓推出文史館，規劃水資源探秘基地。（記者陳文嬋攝）

水公司將於淡水館遊客中心2樓推出文史館，規劃水資源探秘基地。（記者陳文嬋攝）

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