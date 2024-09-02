偕同居人進香拜拜 猥褻她外甥女判囚

張男在摩鐵猥褻同居人的外甥女，被高雄高分院判刑。（情境照）

2024/09/02 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓男子與同居人阿娟（化名）及其外甥女小茹（化名）認識18年，竟趁前往進香拜神途中，涉嫌在摩鐵猥褻小茹，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處徒刑4年。

據了解，2020年4月22日晚上，張男與阿娟、小茹等人參與進香行程，一起投宿花蓮縣吉安鄉碧海藍天飯店。隔天上午7點多，張男竟趁阿娟不在房內，涉嫌強行親吻小茹，並撫摸其胸部、私處。

請繼續往下閱讀...

張男後來再度邀阿娟等人參與進香行程，小茹不堪精神壓力而說出內情，經阿娟陪同報警處理，張男到案說明後，被依強制猥褻罪嫌，函送高雄地檢署偵辦、起訴。

張男應訊辯稱，案發當天吃完早餐後，僅返回房間如廁，並未與小茹同處於房內，否認侵犯她。

高雄高分院調查，張男後來又提及進香，小茹即詢問阿娟是否欲一同前往，甚至哭出來，當時阿娟嚇一跳，而案發前她從不曾因與張男出去玩而哭泣。

此外，阿娟質疑張男上情後不久，他以LINE傳送「我的公主對不起是我的錯，妳能原諒我嗎。我沒資格當妳阿丈。祝健康美麗」等話，向小茹致歉，因而認定犯行，並維持原審判決，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法