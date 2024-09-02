為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    偕同居人進香拜拜 猥褻她外甥女判囚

    張男在摩鐵猥褻同居人的外甥女，被高雄高分院判刑。（情境照）

    張男在摩鐵猥褻同居人的外甥女，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2024/09/02 06:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓男子與同居人阿娟（化名）及其外甥女小茹（化名）認識18年，竟趁前往進香拜神途中，涉嫌在摩鐵猥褻小茹，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處徒刑4年。

    據了解，2020年4月22日晚上，張男與阿娟、小茹等人參與進香行程，一起投宿花蓮縣吉安鄉碧海藍天飯店。隔天上午7點多，張男竟趁阿娟不在房內，涉嫌強行親吻小茹，並撫摸其胸部、私處。

    張男後來再度邀阿娟等人參與進香行程，小茹不堪精神壓力而說出內情，經阿娟陪同報警處理，張男到案說明後，被依強制猥褻罪嫌，函送高雄地檢署偵辦、起訴。

    張男應訊辯稱，案發當天吃完早餐後，僅返回房間如廁，並未與小茹同處於房內，否認侵犯她。

    高雄高分院調查，張男後來又提及進香，小茹即詢問阿娟是否欲一同前往，甚至哭出來，當時阿娟嚇一跳，而案發前她從不曾因與張男出去玩而哭泣。

    此外，阿娟質疑張男上情後不久，他以LINE傳送「我的公主對不起是我的錯，妳能原諒我嗎。我沒資格當妳阿丈。祝健康美麗」等話，向小茹致歉，因而認定犯行，並維持原審判決，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播