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首頁　>　高雄市

高雄大雷雨2區淹水警戒！疏濬包商6人受困沙洲 怪手橫渡救出

茂林區公所包商於六龜區大津橋下疏濬，大雷雨造成溪水暴漲，6人受困沙洲，以怪手橫渡救出。（讀者提供）

茂林區公所包商於六龜區大津橋下疏濬，大雷雨造成溪水暴漲，6人受困沙洲，以怪手橫渡救出。（讀者提供）

2024/08/31 19:51

首次上稿 19:33
更新時間 19:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今晚下起大雷雨，六龜區已達豪雨等級，茂林區公所包商今天在六龜區大津橋下疏濬，溪水暴漲導致6人受困沙洲，怪手驚險搶救脫困；水利署針對六龜、那瑪夏區發布淹水警戒，影響範圍六龜、甲仙、桃源區等4區，提醒民眾留意。

高雄市今晚下起大雷雨，六龜區3小時累積雨量101.5毫米，已達豪雨等級，那瑪夏時雨量80.5毫米，達到大雨等級，水利署針對六龜、那瑪夏區發布淹水警戒。

茂林區公所包商6人今天在六龜區大津橋下進行疏濬工程，大雷雨造成溪水暴漲，6人受困沙洲，消防局出動11車20人2艇及無人機趕往救援，現場利用怪手橫渡將6人帶到岸邊，人員已安全脫困。

高雄氣象站今晚說，氣象署發布大雷雨即時訊息，影響範圍六龜甲仙、桃源等共4區，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

高雄氣象站指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄今有局部大雨或豪雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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