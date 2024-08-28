高雄市分兩階段成立資訊處 第二階段將整併研考會

高雄市長陳其邁於市政會議上，拍板推動成立智慧城市與數位治理事務的專責一級機關。（高市府提供）

2024/08/28 09:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕AI2.0浪潮席捲全球，為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，高雄市長陳其邁昨（27）日於市政會議上，拍板推動成立智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，以兩階段方式籌設，第一階先將資訊中心改制為資訊處；第二階段準備將研考會和資訊處整併，升格為市府一級數位資訊專責機關。

陳其邁指出，AI2.0不只是產業顯學，也攸關城市競爭力與未來發展，市府已連續數週在市政會議上邀請業界、學界等領域的AI專家，介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）相關應用，期許市府團隊對AI都能有一定知識基礎，並運用於市政建設，提升服務效率；市府架構也進行相應調整。

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陳其邁說明，資訊中心改制為資訊處，員額增加、預算增加、可調度與整合的資源增加，將有助於高雄的數位轉型。面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。

陳其邁強調，研考會和資訊處整併升格有三個效益。首先，研考會負責研究發展，整合資訊應用，有助於提出更符合AI時代的市政願景。第二，研考會肩任管制考核，有助於資訊處以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。第三，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化，如1999客服更全面。

高雄市研考會主委陳博洲說明，研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，因此採分階段處理。第一階段先將資訊中心改制為資訊處，第二階段將研考會和資訊處整併升格市府的一級數位資訊專責機關，一方面能強化資訊單位的運作能量，增加員額、預算、資源；另一方面是優化資訊單位協調整合各局處的效能。

陳博洲強調，整併升格有助於提升資安防護、資訊處理的效能，帶領市府數位轉型，朝向智慧整合市政資訊，提升數位市民服務。

對此，市議員邱俊憲認為，陳其邁對於智慧城市重視不在話下，在議會也曾公開承諾要成立資訊專責局處，他肯定市府務實、階段性推動局處組織調整，未來資訊與研考如何整併升格，建議也可與外界有更多討論與溝通，讓單位功能更符合各界期待。

邱俊憲也說，因應市政發展重點及市民多元期待，議會也多有討論，如長輩長照專責主管機關、捷運局新增工程處、觀光新聞兩局處是否整併等議題，希望市府應也早日一起通盤檢討，提出具體規劃及進程。

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