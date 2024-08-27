赴高雄現勘凱米災後復建 陳金德：復建經費「收件即審」

陳金德率相關局處至高雄桃源、那瑪夏現勘。（南服提供）

2024/08/27 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院政務委員兼工程會主委陳金德，今率相關部會前往高市桃源區現勘凱米災後復建狀況，他指示工程會邀相關局處原住民族委員會共同研議積極作為，以達長治永久工程，針對復建經費也要求各單位「收件即審」，以確保工程施作與經費同步。

陳金德今率領工程會及相關部會前往高市桃源區現勘凱米災後復建狀況，並協助高市府盤點公共設施復原所需經費不足部分、初估約18.43億元；針對地方反映荖濃溪及其上游玉穗溪暴漲導致沿線橋梁、道路及邊坡受損，他指示召集跨部會研討整體治理方案，以保護溪流周邊關鍵交通設施。

陳金德偕同高市秘書長郭添貴、立委伍麗華等人前往桃源區勘查災損現場，包括桃源區上寶來產業道路大面積崩塌、玉穗溪土石崩落等情況，指示工程會針對本次現勘個案及荖濃溪整體治理，邀集原民會、水保署、交通部公路局及經濟部水利署等中央部會共同研議，以達長治永久工程。

對於高雄市災後復原所需經費估計高達18.43億元，涵蓋水利、公路、建築、村里聯絡道等多個工程類別共371案；陳金德要求各單位「收件即審」，以確保工程施作與經費同步到位。

他也提醒受災較嚴重的桃源區、那瑪夏區等屬偏鄉地區，各單位在審理相關復建工項單價時，需注意是否已有考量偏遠地區加成，避免因單價偏低，造成無廠商投標、多次流標情事，影響後續復建時效。

陳金德強調，後續將在過去基礎上進一步改善水患管理，透過系統性治水計畫，提高中南部及全台各縣市的承洪韌性。

陳金德帶隊至四社部落聯絡道現勘災損情形。（南服提供）

荖濃溪山坡坡腳情形。（南服提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法