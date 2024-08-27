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二仁溪景觀營造明年8月完工 10公里堤岸通行無阻

二仁溪第6期景觀營造工區橫跨高雄湖內區太爺、田尾及大湖里，長達4.17公里，預計明年8月完工。（記者蘇福男攝）

二仁溪第6期景觀營造工區橫跨高雄湖內區太爺、田尾及大湖里，長達4.17公里，預計明年8月完工。（記者蘇福男攝）

2024/08/27 16:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕二仁溪第6期景觀營造工程已啟動，營造工區橫跨高雄湖內區太爺、田尾及大湖里，長達4.17公里，預計明年8月完工，屆時從大湖鐵路橋一路到茄萣白砂崙出海口將近10公里通行無阻。

立委邱志偉表示，二仁溪是北高雄最主要的河川，營造工程逐期推進，第6期是最後一塊拼圖，將完成北高雄、南台南最長的帶狀綠帶，成為民眾散步、跑步、騎單車休憩的熱門地點。

第6期景觀營造工程將從省道台1線太爺段堤防營造至大湖鐵路橋，二仁溪沿線堤防將增設無障礙坡道、堤頂矮牆、休憩平台、座椅和涼亭，並廣植喬木，營造堤頂綠色隧道，另目前步道與仁湖橋車流交織，工程將新建無障礙橋下引道，讓往來民眾通行更安全。

之前二仁溪營造工程，部分步道易積水、涼亭功能不佳等問題，也將納入此次工程一併改善。

另為加強聯絡二仁溪兩岸，邱志偉刻正爭取二仁溪舊鐵路橋活化，他說，二仁溪舊鐵路橋是市定古蹟，他協助爭取文化部經費到位後，台南市文化局正進行修復工程規劃設計作業，預計年底完成期末報告審議，後續對於古蹟橋梁的修復工程手法及經費，將有更明確的規劃，他也會持續爭取工程經費到位。

邱志偉強調，湖內區民眾對於二仁溪營造工程充滿期待，建議水利署第六河川分署要舉辦說明會，加強地方溝通。

二仁溪第6期景觀營造工程明年8月完工後，屆時從大湖鐵路橋一路到茄萣白砂崙出海口將近10公里通行無阻。（記者蘇福男攝）

二仁溪第6期景觀營造工程明年8月完工後，屆時從大湖鐵路橋一路到茄萣白砂崙出海口將近10公里通行無阻。（記者蘇福男攝）

茄萣白砂崙二仁溪出海口堤防彩繪，美不勝收。（記者蘇福男攝）

茄萣白砂崙二仁溪出海口堤防彩繪，美不勝收。（記者蘇福男攝）

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