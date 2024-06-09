駁二爆人潮「法國生活節在高雄」2天狂吸6萬人

首度舉辦的「法國生活節在高雄」，駁二湧入人潮。 （記者葛祐豪翻攝）

2024/06/09 08:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首次舉辦的「法國生活節在高雄」，前2天狂吸6萬人湧入駁二，法式美食更大排長龍。高市府提醒，今天（9日）是活動最後一天，想感受南法的夏日風情要把握機會。

「法國生活節在高雄」由高市府、法國在台協會、台灣法國人協會首次攜手合作，6月7日至9日在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園登場，7日首日湧現近萬人潮，適逢端午連假，昨天（8日）第二天更吸引近5萬人。

法式美食攤位讓許多人不畏豔陽大排長龍，高人氣的「酷的夢」芋頭可頌、「畢可思」法式手工香腸全都提前完售；「法堡」業者驚訝「已經準備比平常雙倍的量，還是傍晚6點多就賣光！」

來自法國的網紅吉雷米，連兩天全程參與，他認為這場活動是讓全台法國人聚在一起的大好機會，也是台法文化交流的橋樑。「讓我把故鄉（法國）的文化與物品，帶進我的第二個故鄉（台灣）！」

大義公園草地上，大小朋友開心體驗法式滾球、兒童足球，許多民眾自備野餐墊，欣賞精彩草地馬戲演出，更有不少遊客興奮和奧運吉祥物Phryge（弗里吉）拍照打卡。

台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅，連續兩天以慵懶明亮的嗓音，為夜間增添迷人的爵士氛圍；重量級法國音樂劇偶像John Eyzen，則以優美聲音征服全場觀眾的心，為晚間的法國生活節掀起另一波高潮。

高雄流行音樂中心特別連三天晚上，都點亮象徵自由、平等、博愛的法國國旗色，高雄市行政暨國際處長張硯卿強調:「希望透過法國生活節多面向的文化體驗，讓台法人民互動更緊密、進一步深化台法關係。」

法國重量級音樂劇演員John Eyzen（右）彩蛋加碼邀請爵士女伶張婷雅（左）、法國樂團KESSADA即興演出，掀起演出高潮。（高市府提供）

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