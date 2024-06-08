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台南「莊春仁生技」中藥廠涉偽藥 高雄衛生局緊急下架回收

高市衛生局查獲藥局有莊春仁生技藥品疑似偽藥的血康能清血丸、利膽保肝丸，已立即下架回收封存不得販賣。（高雄市衛生局提供）

高市衛生局查獲藥局有莊春仁生技藥品疑似偽藥的血康能清血丸、利膽保肝丸，已立即下架回收封存不得販賣。（高雄市衛生局提供）

2024/06/08 18:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕台南市「莊春仁生技」中藥廠被查出涉及製造偽藥，高雄市衛生局指出，涉案藥品都屬於成藥，共計12批，衛生局依據衛福部中醫藥司提供之下游藥局名單派員稽查，至今（8日）稽查229家，查獲2家有「莊春仁利膽保肝丸」15瓶、「莊春仁血康能清血丸2瓶」，立即要求下架封存；另通知高市中藥商、中醫師、藥劑生及藥師公會，請會員依法配合下架回收。

衛生局指出，針對高雄市中醫醫院、中醫診所、藥局及藥商進行稽查，今天下午5點前已稽查229家，其中有2家藥局查獲有販售本次涉案之產品:「莊春仁利膽保肝丸（柴胡清肝散），衛部成製第011936號，批號P2602401」15瓶、「莊春仁血康能清血丸（大柴胡湯加味），衛部成製第011960號，批號P412401」2瓶，皆已請藥局下架回收封存，不可販賣。並請衛生所持續進行查察，倘發現有涉案之產品將立即依藥事法進行封存，保障市民用藥安全。

衛生局呼籲，若有購買者請勿服用該藥品，如服用後有身體不適，請迅速就醫。另對所購買或服用藥物是否為合法製藥廠所製造之疑慮，請至衛生福利部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統即可查詢是否為合法查驗登記之藥品。

查獲藥局有莊春仁生技疑似偽藥的利膽保肝丸。（高雄市衛生局提供）

查獲藥局有莊春仁生技疑似偽藥的利膽保肝丸。（高雄市衛生局提供）

衛生所稽查人員查察莊春仁生技藥品疑似偽藥回收情形。（高雄市衛生局提供）

衛生所稽查人員查察莊春仁生技藥品疑似偽藥回收情形。（高雄市衛生局提供）

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