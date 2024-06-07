法國生活節高雄駁二登場 適合端午連假全家一遊

「法國生活節在高雄」，今天傍晚在駁二展開3天的活動。（記者葛祐豪翻攝）

2024/06/07 20:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天就是端午連假，高雄不僅有愛河划龍舟賽，駁二還首度舉辦「法國生活節在高雄」，把法式浪漫搬來高雄，適合闔家一遊。

法國生活節今天（7日）傍晚起至9日，於高雄駁二登場，高雄市長陳其邁、法國在台協會主任龍燁、台灣法國人協會會長Dominique Levy、駐法國台北代表處大使吳志中等人，均參加開幕典禮。

陳其邁致詞特別以法語開場表示：「歡迎大家來到高雄！台灣最熱情的城市！」他強調高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟南法同樣擁有溫暖氣候及多元文化，相信為期3天的法國生活節，能讓台法文化交流，歡迎全台好朋友一起到高雄體驗。

為期3天活動，集結超過60家法式主題品牌、文化體驗區，法國藝術家更帶來精彩演出；響應巴黎奧運，大義公園也設置奧運吉祥物Phryge，讓民眾拍照打卡。

多位台灣及法國網紅、法式音樂劇演員、爵士女伶等，也將法式浪漫搬來高雄。法式音樂劇演員John Eyzen將於明天（8日）晚帶來精采演出；台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅，連續兩天帶來渾厚富饒的爵士美聲；法國新秀兩人樂團KESSADA，則以電子城市搖滾點亮駁二的絢麗夜晚。

此外，高雄愛河端午國際龍舟賽將於明（8日）到10日登場，除了精彩賽事，還有全台六支職業球團啦啦隊應援相挺，另有紙風車劇團、氣墊遊具、特色市集、水上活動體驗表演秀等，歡迎市民一起到愛河共度端午佳節。

高雄市議會龍舟隊也加緊操練，由議長康裕成領軍，10日將與市府隊、美國在台協會高雄分處「AITK」隊、日台交流協會高雄事務所「絆」隊，一決勝負。

為期3天活動，集結超過60家法式主題品牌、文化體驗區。（記者葛祐豪翻攝）

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