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首頁　>　高雄市

越南小吃店闆娘抱男員工喊「老公」 被逮辯「攏絡交情的手段」

越南店女老闆抱住楊姓男員工喊「老公」，被妻子抓包喊冤「我只是比較熱情」。示意圖。（資料照）

越南店女老闆抱住楊姓男員工喊「老公」，被妻子抓包喊冤「我只是比較熱情」。示意圖。（資料照）

2024/06/07 11:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營越南小吃店的鄭姓女子與楊姓男員工發生不倫戀，楊妻蒐證時發現，鄭女常抱著楊男喊「老公」，她向兩人提告求償50萬元，但鄭女辯稱喊人「老公」是攏絡交情的手段，但法官認為，楊男不是顧客，被老闆抱住喊「老公」有違常情，認定兩人侵害配偶權益，判賠10萬元。

判決指出，楊男與妻子於2018年結婚，婚後妻子經營娃娃機店，楊男則是到鄭女經營的越南小吃店工作，2022年起，楊妻發現老公常夜不歸宿，甚至還以出差為由和鄭姓老闆娘同遊越南兩個禮拜，她私下蒐證，果然拍到鄭女會在店裡環抱住楊男，並親暱喊他「老公」。

楊妻氣炸翻臉，不但和楊男離婚，更向鄭、楊兩人提告求償50萬元；高雄簡易庭審理時，鄭、楊兩人都否認發生不倫戀，鄭女還說，越南小吃店普遍會稱呼男性顧客為老公以攏絡交情，她個性熱情好客，才會跟楊男做出讓人誤會的舉動，但實際上兩人是清清白白。

法官勘驗楊妻提供的影片及相關證物，發現兩人拍照時，毫不避諱地展現彼此的肌膚之親，顯已逾越一般男女正常交往分際，且楊男是小吃店員工，並非小吃店顧客，老闆叫員工「老公」也違反常情，因此不採信兩人說詞，判兩人應賠10萬元，可上訴。

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