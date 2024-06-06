網婆誆詐投資長白山人蔘 他領336萬險飛了

姚男（左）在臉書社群認識女網友互稱老公、老婆，網婆誆詐投資長白山人蔘，他領336萬險被詐。（民眾提供）

2024/06/06 08:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄姚姓男子（65歲）在臉書社群認識女網友，經數日聊天後互稱老公、老婆，女網婆林女見時機成熟，謊騙姚男投資中國人蔘獲利可期，頻以甜言蜜語洗腦姚男，成功慫恿他下單買336萬元，欲面交購80株中國人蔘，所幸警方和銀行聯手及時喚醒姚男的理智，成功跳脫詐騙圈套，守住336萬元血汗錢。

鼓山分局今指出，龍華所前日巡邏時獲報，轄內某銀行疑似有男子遭到詐騙，經派員前往查處，發現是一起典型的愛情投資詐騙，男子在網婆的慫恿下，準備到銀行領取336萬元的積蓄，欲購買「長白山人蔘」投資。

據了解，姚日前在臉書社群上認識網友林姓女子，經過數日聊天後深感投緣，甚而開始以老公老婆相稱，林女見時機成熟，便謊騙姚男投資中國人蔘獲利可期，頻頻使用甜言蜜語洗腦，成功慫恿詐騙下單價值新台幣336萬元的80株中國人蔘。

對方除了以「稀有、限量、搶購」等話術謊騙，還傳送「收藏證書」取信姚男，最後擔心男子匯款時會因行員關懷提問而識破，還教他以提款方式準備金錢，好在行員見其神情有異，機警通報，在警方耐心解釋後，姚男才從愛情詐騙中驚醒，打消投資的念頭，保住336萬元積蓄。

歹徒除了以「稀有、限量、搶購」等話術謊騙，還傳送「收藏證書」取信姚男。（民眾提供）

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