涉洗錢案的吳淑珍以「出庭有生命危險」聲請停審 高院裁准確定

圖為去年五月間，前總統陳水扁電台節目專訪扁嫂吳淑珍。（資料照，記者王榮祥翻攝）

2024/06/05 12:11

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁妻子吳淑珍被控在南港展覽館及龍潭購地案洗錢，高等法院更二審判刑2年，經最高法院去年撤銷發回由更三審審理中，但吳淑珍均因病情不佳，請假獲准；吳淑珍日前提出醫院證明，以「出庭應訊將有生命危險」為由，聲請停止審判，高等法院更三審裁定吳能到庭以前停止審判，全案確定。

吳淑珍涉國務機要費，因立法院前年三讀通過會計法第99條之1的條文修法，賦予國務機要費除罪法源，前年7月高院更二審判吳淑珍免訴確定。至於吳淑珍被控在南港展覽館案及龍潭購地案的洗錢部份，二審被判2年，但最高法院去年4月撤銷發回高院更三審審理，更三審去年7月首度開庭，吳淑珍又因病情請假獲准。

吳淑珍日前聲請停止審判主張，多年來因頸椎、胸椎損傷致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱。

吳淑珍指出，近年來身體不適，經住院治療後，醫生囑咐她因頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓，合併頸部交感神經損傷，導致不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾。

吳說，她有頻繁發作不可預測性低血壓休克，不定時無脈搏性休克與昏迷情況加劇，離開居家保護環境或面臨出庭壓力在醫學上應屬絕對禁忌，可以認定她因疾病北上出庭應訊將有生命危險，無法進行訴訟上正常陳述、表達等防禦權的行使，因此聲請准予停止審判。

高等法院審理後認為，吳淑珍在2022年6月14日至20日到高雄長庚醫院住院治療，出院後經追蹤治療至2023年6月30日，診斷結果為：1、確認COVID-19病毒感染（U07.1）；2、左下肺痰液蓄積及少量肋膜積水；3、低血鈉（抗利尿激素不適當分泌症候群）；4、低血鉀、低血磷、低鋅（疑營養攝取不足引起）；5、泌尿道感染；6、頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓。7、幾乎每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理等；醫囑：吳淑珍每天不定時無脈搏性休克與昏迷情況加劇，離開居家保護環境或面臨出庭壓力在醫學上應屬絕對禁忌。

高院合議庭為慎重起見，函詢高雄長庚醫院有關吳淑珍的後續病況，由醫師居家探視，其不可預測性低血壓休克發作、每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理情況依舊，通常由家屬自行處理，依吳的病程最新綜合觀察仍為高度風險，不建議出庭。

合議庭認為，綜合醫院診斷及後續病況，吳淑珍確有因疾病不能到庭的法律上原因，符合刑事訴訟法第294條第2項規定之要件，吳聲請停止審判為有理由，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判，不得抗告確定。

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