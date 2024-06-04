高捷岡山車站逃生避難計畫 捷運局：月台旅客4分鐘內疏散

高捷RK1站設逃生避難計畫，月台旅客4分鐘內疏散。（捷運局提供）

2024/06/04 21:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今公布RK1岡山車站逃生避難計畫，在RK1站月台最大旅客容量時，若發生緊急狀況，月台所有旅客可在4分鐘內疏散完畢，月台距出口最遙遠旅客、應在總疏散規定時間6分鐘內逃至安全地點。

捷運局說明，高捷岡山路竹延伸線工程團隊持續日以繼夜努力，RK1岡山車站通車已完成工程階段最後關鍵試運轉測試項目，並於5/11由高市府邀請國內土建、機電及營運領域專家進行初勘，順利初勘合格通過，目前經捷運團隊完成部份改善事項後，報請交通部履勘作業，邁進今年6月底向北延伸至RK1岡山車站通車目標。

捷運局表示，自捷運列車今年2月成功開進RK1岡山車站，目前包括系統機電、相關機電設備如水電、環控及電（扶）梯等並備妥最後履勘前置準備作業，捷運水電工程包括電氣、機械、消防三大部分，皆依合約規範及設計，RK1岡山車站電氣系統可維持30分鐘緊急照明之電力供給。

另依車站防災避難計畫，在RK1車站月台最大旅客容量時，如果發生緊急狀況，月台上所有旅客可在4分鐘內疏散完畢，月台上距出口最遙遠之旅客應在總疏散規定時間在6分鐘內逃至安全地點，可確保民眾安全。

高捷RK1站設逃生避難計畫，月台旅客4分鐘內疏散。（捷運局提供）

高捷RK1站設逃生避難計畫。（捷運局提供）

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