帶狗吃燒烤被老鷹啄傷眼 飼主獲賠190元

燒烤店老闆飼養的栗翅鷹啄傷客人愛犬的眼睛，被法官判賠190元。（翻攝燒烤店臉書粉專）

2024/06/04 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓婦人帶著愛犬去吃燒烤，結果狗狗被燒烤店老闆飼養的栗翅鷹啄傷眼，蘇婦提告求償9萬9千餘元，但法官認為蘇婦沒有讓狗狗遠離、規避危險源，應自負2成責任，扣掉燒烤店老闆已付250元醫藥費，判老闆只須賠190元。

判決指出，去年4月11日，蘇姓婦人到前鎮區某燒烤店用餐，她吃到一半帶寵物犬「琪琪」到洗手間洗手時，燒烤店老闆飼養的栗翅鷹突然飛撲攻擊「琪琪」，導致「琪琪」的左眼眼球內出血，蘇婦趕緊帶著愛犬去就醫，並向燒烤店老闆提告求償9萬9千餘元。

高雄簡易庭審理時，業者喊冤表示，老鷹是養在工作區，非一般用餐區，且當時鷹腳上有繫鏈繩，附近還有標註警語，會發生意外是因為蘇女自己沒有把狗牽好，不認為自己有錯，且事後他也有付250元醫藥費。

法官認為，老鷹飼養處為開放空間，且與用餐空間、洗手間距離不遠，業者沒有特別區隔、獨立出老鷹活動場域避免他人接近，確實有疏於管束老鷹的過失，但因民法規定，只限於侵害他人父、母、子、女或配偶關係的身分法益且情節重大者，才得請求非財產上損害賠償，因此狗狗受傷飼主不能索賠精神慰撫金，只能請求550元的醫藥費，加上蘇婦沒有讓狗狗遠離、規避危險源，應自負2成責任，扣掉燒烤店老闆已付250元醫藥費，判老闆只須賠190元，可上訴。

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