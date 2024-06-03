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台美日龍舟隊愛河團練先叫陣 AITK笑嗆高市府︰好膽麥造

美國在台協會高雄分處處長張子霖（左）、高雄市長陳其邁（中）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，率領台、美、日龍舟隊相約愛河一起團隊，相互打氣也打探軍情，還相互叫陣。（圖由高市府提供）

美國在台協會高雄分處處長張子霖（左）、高雄市長陳其邁（中）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，率領台、美、日龍舟隊相約愛河一起團隊，相互打氣也打探軍情，還相互叫陣。（圖由高市府提供）

2024/06/03 09:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄4個友邦駐台機構首度全數參加端午龍舟賽，美、日、高雄市政府等3支隊伍相約到愛河團練，相互打氣同時打探軍情，也不忘相互叫陣，美國隊笑嗆高市府：「好膽麥造」!日本隊喊話:「我吃辣贏了、龍舟賽也會贏」，陳其邁淡淡回應:「比賽前我先謙虛一點！」

高市行國處說明，美國在台協會高雄分處今年由張子霖處長率隊，首度結合高雄美國學校成員成立「AITK」隊，日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長則召集日本人會及高雄日僑學校，以兩支隊伍大陣仗熱血參賽，並以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

美、日龍舟隊伍與高雄市長陳其邁領軍的高雄市政府隊，2日相約賽前到愛河一起團練，雖然遇上大雨、各隊伍依然風雨無阻，立志端午節當日要搶先衝線舉旗，贏得勝利！

台、美、日3隊長愛河邊相見「先禮後兵」，互相熱情招呼打氣後，AITK隊長張子霖以台語笑嗆市府隊：「好膽麥造！」，日本隊奧正史所長則喊話：我吃辣贏了、龍舟賽也會贏！高雄市長陳其邁四兩撥千斤回應「比賽前我先謙虛一點！」。

張子霖表示，這是美國在台協會高雄分處第一次參加愛河龍舟賽，感謝市府安排教練專業教學，讓許多首次接觸龍舟的隊友可更完整體驗龍舟樂趣，AITK也嗆聲端午節當天一定會搶先舉旗奪下勝利！

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史則表示，去年已有組隊參賽經驗，今年報名熱烈程度盛況空前，將以兩隊「日台KIZUNA」參賽，特別以KIZUNA「絆」為隊名，呈現台灣與日本密不可分的友好情誼。

本屆高雄愛河端午國際龍舟嘉年華預計將迎接15個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，除高雄駐台機構組隊全部參賽外，其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，一起嗨翻愛河，體驗高雄端午的熱情氛圍！

美國「AITK」龍舟隊在愛河團隊，誓言奪冠。（圖由高市府提供）

美國「AITK」龍舟隊在愛河團隊，誓言奪冠。（圖由高市府提供）

高雄市長陳其邁領軍高市府龍舟隊，目標二連霸。（圖由高市府提供）

高雄市長陳其邁領軍高市府龍舟隊，目標二連霸。（圖由高市府提供）

高市府龍舟隊團練情況。（圖由高市府提供）

高市府龍舟隊團練情況。（圖由高市府提供）

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