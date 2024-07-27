淹水50公分以上 每戶慰助金3.5萬

高雄市長陳其邁（前排左）漏夜前往勘災。（高市府提供）

2024/07/27 05:30

中低收入戶中央再加碼1萬元 低於50公分每戶5000元

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風橫掃全台，高雄市多處傳出淹水災情，總統賴清德昨天高雄勘災，宣布室內淹水五十公分以上住戶，由中央加發每戶兩萬元，連同高市府一．五萬元，合計每戶慰助金三．五萬元，中低收入戶中央再加碼一萬元，共計四．五萬元；淹水低於五十公分的住戶，市府也加碼每戶五千元的慰助金。

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土石流及崩塌警戒10區 今停班停課

市府昨晚宣布，包括那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區、內門區、田寮區等十區，仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，今天停止上班、上課，其餘行政區正常上班上課。

社會局指出，依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定，因颱風致住屋淹水達五十公分以上的有居住事實現住戶，每戶發放一．五萬元慰助金，另市府向中央爭取加發住戶淹水慰助每戶二至三萬元，一般戶可領慰助金三．五萬元，低收入、中低收入經濟弱勢戶可領慰助金四．五萬元。

泡水車最高補助 汽車2萬、機車2千

此外，房屋淹水五十公分以下，市府加碼慰助金每戶五千元；泡水車部分，依據維修的費用，汽車慰助金最高補助兩萬元，機車慰助金最高補助二千元。

高雄市府提醒，不論淹水是否達到五十公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明；泡水車輛檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

高雄市多棟大樓社區發生地下停車場淹水，車輛慘遭滅頂，社會局強調，只要有淹水事實就可以申請，出具維修收據最高可申領兩萬元，低於兩萬元則以實價核銷。

高市社會局表示，房屋淹水五十公分以下加碼五千元及泡水慰助金，都曾經在二一八年八二三水災發放過，中央兩萬元也有前例，都是酌視災情發放。

停水停電安置旅館 每人每晚最高補助1200元

另外，針對因積淹水導致家中停水停電的民眾，高市府昨晚宣布，將補助受災戶安置居住旅館或飯店，每人每晚最高補助一二○○元，受災戶憑飯店或旅宿收據，就可向各區公所進行核銷。

國軍弟兄漏夜協助抽水。（張博洋提供）

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