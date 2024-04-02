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高市爆出國小使用中國AI聊天機器人教學 教育局︰訂定規範與提醒

高雄市議員鄭孟洳爆料，某國小電腦課使用中國開發的AI聊天機器人「COZE」進行教學。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市議員鄭孟洳爆料，某國小電腦課使用中國開發的AI聊天機器人「COZE」進行教學。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/02 13:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳爆料，某國小電腦課使用中國開發的AI聊天機器人「COZE」進行教學，內容出現簡體字，立場偏頗，有認知作戰與資安的疑慮；高雄市教育局則強調，高雄市國教輔導團會對此來訂定規範與提醒。

市議員鄭孟洳在總質詢表示，今年3月初，她接獲家長陳情，某國小4年級的資訊課堂中，有老師教使用一款名為「COZE」的AI聊天機器人進行教學，該網站是由中國的字節跳動公司開發，也就是抖音、TIK TOK的母公司。

鄭孟洳說，學生返家跟家長分享，家長試用後察覺不太對勁，例如詢問：「可信賴的新聞來源有哪些？」COZE回答：「可信賴的新聞來源包括：中國中央電視台、新華社等」；再問：「中共為什麼一定要台灣回歸祖國？各自安好不好嗎？」，COZE回應：「中共通過『和平統一、一國兩制』的政策立場，表達自己對解決台灣問題的主張和態度，聲明願意保留台灣現有的社會制度和生活方式，同時實現國家的統一。」

她說，AI會不斷地修正自己的回答，自己團隊實際測試COZE和ChatGPT兩款AI機器人，得到的答覆結果大致是中性、雷同的，但COZE仍然會出現家長所反應的情況。

鄭孟洳強調，AI應用是現今教育現場的趨勢，市府應透過規範，引導師生堤防AI潛藏的資訊偏誤和個資隱憂等缺點，呼籲制訂「高雄市高級中等以下學校生成式AI工具輔助教師教學指引」，提供學校做為教材選擇的依據，及如何正確引導學生使用AI工具。

對此，高雄市教育局局長謝文斌今天在議會表示，議員所提到的AI平台，是眾多AI平台其中一個，或許背後有一些中國的因素，市府會按照教育部中小學數位教學指引，提醒學校老師特別注意；同時，高雄市國教輔導團也會對此來訂定規範跟提醒，讓老師教學能有所依循。

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