高雄演唱會超級週末 攤商收夜市券收到手軟

鄰近大港開唱的「週六限定」鹽埕埔夜市，人潮爆棚。（記者葛祐豪翻攝）

2024/03/31 11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會熱潮昨天（30日）是超級週末，大港開唱+五月天同步開唱，在商圈夜市券帶動下，鹽埕區等多個夜市爆棚，攤商收券收到手軟。

延續去年熱潮，今年1到3月，高雄迎來共和時代、Super Junior、紅髮艾德、櫻花祭、五月天、大港開唱等海內外巨星熱唱，計有49場演唱會，帶來超過65萬次觀光人潮、約21億觀光產值。

高市府為了將演唱會人流導入商圈夜市及合作店家，在高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站，推出「2024商圈夜市優惠券」兌換服務，憑演唱會票根就能兌換50元優惠券。

高市經發局長廖泰翔表示，演唱會帶動商機不只在旅宿觀光，商圈夜市等小店家也明顯來客數提升；且因捷運站兌換服務到晚上10點、甚至12點，也發現一些早餐店因前一晚的演唱會，業績有增加。

初步統計發現，兌換商圈夜市優惠券的歌迷過半數是「回頭客」，遊客組成以外地歌迷，尤其是中北部為多；外籍歌迷以亞洲為主，以東南亞國家新加坡、馬來西亞歌迷為多。

鄰近大港開唱的「週六限定」鹽埕埔夜市副主委王秉毅說，去年攤商食材準備量不足，今年食材量比平常量多出一倍；該夜市排隊美食QQ蛋老闆表示，大批歌迷拿著50元的商圈夜市券，正好買2包QQ蛋，讓他收券收到手軟；另一攤臭豆腐鍋老闆曾小姐也說，本以為天氣熱，大家比較不會消費，結果還是一樣早早清空。

在日本留學的中國留學生和澳門友人，則來高雄幫五月天慶生，領到商圈夜市券，一起逛六合夜市，吃了香酥雞和攤商推薦的地骨露，大家開心在攤位上唱「乾杯」！還買了烏魚子要回去當伴手禮。

舉辦「五人能比，五月天狂粉猜歌大賽」的「萬吧」老闆阿萬」說，大家很踴躍參與，客群感覺變廣了，業績較非演唱會期間成長了4成以上。

「萬吧」舉辦五月天猜歌比賽，業績較非演唱會期間成長了4成以上。（記者葛祐豪翻攝）

在日本留學的中國留學生和澳門朋友，一起來高雄幫五月天慶生，領到夜市券一起逛六合夜市，圖中的沈同學還拿夜市券想買烏魚子。（高雄市經發局提供）

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