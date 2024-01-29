陳其邁鳳山廟宇發紅包 透露黃色小鴨「還有很多彩蛋」

市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂發放高雄龍年小紅包，民眾爭相合照。（記者陳文嬋攝）

2024/01/29 17:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節將至，高雄市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂、龍山寺祈福，發送高雄龍年小紅包，提早向市民拜年，有民眾帶2隻小鴨來領紅包，呼應黃色小鴨重返高雄；陳其邁表示，黃色小鴨見證高雄十年蛻變，他透露還有很多彩蛋，大家每天到愛河灣參加各式活動，歡迎外縣市一起來高雄。

農曆春節將至，市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂（五甲關帝廟）、龍山寺祈福，現場發放高雄龍年小紅包，提早向市民拜早年，陳其邁致詞表示，大年初三前希望能到38個行政區，祈求神明保佑風調雨順、國泰民安，龍年特別準備1元小紅包，讓市民歡喜好過年，有民眾帶2隻小鴨來領紅包，大家直呼超可愛！

陳其邁說，尤其黃色小鴨今年重返高雄，他透露還有很多彩蛋，大家每天到愛河灣參加各式活動，如小朋友喜歡劇團、遊戲場等，不只高雄本地市民，歡迎外縣市親子一起來，反正冬天往南走，既溫暖又熱情就對了！

他指出，今年除了黃色小鴨重返高雄，且一回來就成雙成對，也配合周邊景觀再造，包括燈光秀、劇場等，也增加旅運大樓光影變化，包括高雄流行音樂中心等，這些都是過去十年沒有景色、建築，黃色小鴨見證高雄十年蛻變。

陳其邁也感謝大家這次立委選舉支持許智傑，他肯定許智傑爭取三井購物中心、捷運黃線、鐵路地下化、媽祖港橋改建工程，都是許智傑幫忙市府爭取經費，尤其捷運黃線面對工資上漲等問題，未來經費可能不夠用需要爭取，幸好許智傑連任比較放心，他也祝福大家龍年行大運。

市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂發放高雄龍年小紅包，民眾爭相合照。（記者陳文嬋攝）

市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂發紅包，有民眾帶2隻小鴨來領紅包，大家直呼超可愛！（記者陳文嬋攝）

市長陳其邁今到鳳山區五甲協善心德堂發紅包，有民眾帶2隻小鴨來領紅包，大家直呼超可愛！（記者陳文嬋攝）

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