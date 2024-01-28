防堵尾牙、旺年會醉上路 高市警2天大執法抓到34件酒駕

高市尾牙、旺年會酒駕恐增多，警連續2天大執法抓酒駕34件。（民眾提供）

2024/01/28 21:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕歲末尾牙、旺年會等宴會增加，高市警局連續2天展開取締酒駕，共取締34件，其中，新興分局於路口封閉式路檢，查獲夏姓男子（40歲）疑似規避路檢，遭警方攔查時，一度消極不配合，企圖規避酒測，另鼓山分局也查獲男子尾牙後酒駕，2案均依公共危險罪嫌移送法辦。

交通大隊統計1月26日至27日，高市共取締34件酒後駕車，鼓山分局查獲郭男（49歲）因參加公司尾牙結束後，自恃酒意已退而大膽騎車上路，卻因交通違規遭員警攔查，酒測值同樣超過法定標準，兩案後續皆依公共危險罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署接續偵辦。

警方表示，去年全年度酒駕事故件數，相較前年同期共計減少65件，降幅達17.6%，顯見強力取締酒駕後，酒駕事故也呈現減少狀況，防制成效明顯改善。

有鑑於歲末將至，各地區尾牙及飲宴應酬勢必增加，市警局為遏止酒駕並同時宣示酒駕零容忍決心，強化取締酒後駕車力道，從嚴從速偵辦酒駕案件，以強勢執法發動各分局同步執行酒駕取締工作。

交大大隊長黃元民呼籲餐飲業者應落實代客叫車及指定駕駛，避免酒後駕車的高風險，若消費者不配合執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市尾牙、旺年會酒駕恐增多，警連續2天大執法抓酒駕34件。（民眾提供）

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