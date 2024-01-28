高雄大型重車、貨櫃車肇事非死即傷 高市警強力取締

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

2024/01/28 17:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市為工業重鎮也是港埠城市，大型重車、貨櫃車隨處可見，這類大車一旦發生交通事故，易造成嚴重傷亡，警方統計去年舉發未裝行車視野輔助系統違規157件，102件裝載貨物不穩妥或脫落，交通大隊即日起再加強取締力道，以防制事故發生，此兩項違規可罰2萬4000元、1萬8000元，警方強調取締交通違規沒有假期。

警方指出，交通大隊、17個分局自今年1月至26日止，共增加勤務班次至3000多次，提升攔查大型重車車輛數至一萬一千餘輛次，並結合交通部高雄（市）區兩區監理所執行監警聯合稽查，針對預拌混凝土、載運砂石、土方等大型重車，違反規定未裝設行車視野輔助系統、超載、裝載貨物不穩妥，或脫落等交通違規，強化攔檢稽查頻率。

交通大隊表示，根據研究發現大型重車交通事故，大多數因駕駛視野死角及車體內輪差所致，車輛若依規定裝設行車視野輔助系統，即可減少視野死角，進而避免大型重車因視野死角所衍生高事故風險。

此外，大型重車裝載貨物不穩妥或脫落，猶如路上的不定時炸彈，造成其他用路人的危險，去年統計相關違規數據，這兩類違規件數，一整年共取締了259件，警察局今年將針對大型車再強化稽查。

交大大隊長黃元民強調大型重車未依規定裝設行車視野輔助系統，最高可處2萬4000元罰鍰；若裝載貨物不穩妥或脫落，最高可處駕駛人1萬8000元罰鍰，同時提醒行人及機車族群，應注意與大型車保持適當安全距離，避免發生危險。

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

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