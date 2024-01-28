為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄大型重車、貨櫃車肇事非死即傷 高市警強力取締

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

2024/01/28 17:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市為工業重鎮也是港埠城市，大型重車、貨櫃車隨處可見，這類大車一旦發生交通事故，易造成嚴重傷亡，警方統計去年舉發未裝行車視野輔助系統違規157件，102件裝載貨物不穩妥或脫落，交通大隊即日起再加強取締力道，以防制事故發生，此兩項違規可罰2萬4000元、1萬8000元，警方強調取締交通違規沒有假期。

警方指出，交通大隊、17個分局自今年1月至26日止，共增加勤務班次至3000多次，提升攔查大型重車車輛數至一萬一千餘輛次，並結合交通部高雄（市）區兩區監理所執行監警聯合稽查，針對預拌混凝土、載運砂石、土方等大型重車，違反規定未裝設行車視野輔助系統、超載、裝載貨物不穩妥，或脫落等交通違規，強化攔檢稽查頻率。

交通大隊表示，根據研究發現大型重車交通事故，大多數因駕駛視野死角及車體內輪差所致，車輛若依規定裝設行車視野輔助系統，即可減少視野死角，進而避免大型重車因視野死角所衍生高事故風險。

此外，大型重車裝載貨物不穩妥或脫落，猶如路上的不定時炸彈，造成其他用路人的危險，去年統計相關違規數據，這兩類違規件數，一整年共取締了259件，警察局今年將針對大型車再強化稽查。

交大大隊長黃元民強調大型重車未依規定裝設行車視野輔助系統，最高可處2萬4000元罰鍰；若裝載貨物不穩妥或脫落，最高可處駕駛人1萬8000元罰鍰，同時提醒行人及機車族群，應注意與大型車保持適當安全距離，避免發生危險。

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

大型重車、貨櫃車肇事非死重傷，高市17個分局與交大即日聯手強力取締。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被貨櫃車迎頭撞上 高雄騎士死裡逃生
2024/01/05 14:35

被貨櫃車迎頭撞上 高雄騎士死裡逃生
國3清水段2大車碰撞 貨櫃車失控衝出邊坡
2024/01/04 11:00

國3清水段2大車碰撞 貨櫃車失控衝出邊坡

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
國道警公布8大危險路段 大型車死亡事故占3成
2023/12/25 10:21

國道警公布8大危險路段 大型車死亡事故占3成
高雄港貨櫃毒性氫氟酸外洩 1貨櫃車司機送醫
2023/12/22 14:53

高雄港貨櫃毒性氫氟酸外洩 1貨櫃車司機送醫

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播