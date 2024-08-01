高雄48條路線公車式小黃 補足偏鄉公共運輸

公車式小黃補足公車服務缺口，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至百分之百。（交通局提供）

2024/08/01 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市幅員遼闊，偏遠山區公路公共交通運輸涵蓋率不足，交通局補足公車服務缺口，陸續闢駛四十八條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供「幸福共享高雄GO」服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至百分之百。

覆蓋率提升至百分之百

交通局表示，交通需求型態會因地區發展狀況而有差異，為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，及部分公車路線搭乘人數過低、營運效率不佳問題，自今年起首創公車式小黃服務，接替公車行駛的部分班次或末端路線，目前公車式小黃已達四十八條路線，涵蓋高雄卅三個行政區，未來服務的區域會再依民眾需求增加。

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另為進一步優化偏鄉地區交通服務，也已陸續在美濃、杉林、六龜及內門等區推出公車式小黃2.0「幸福共享高雄GO」預約交通接送服務，提供點對點的彈性預約班次，促進偏鄉民眾社會參與及提供就學、就醫、就養，顧及生活需求的交通運輸服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至百分之百。

交通局進一步提醒，公車式小黃及幸福巴士，是以計程車或綠底白字車牌，多人座車輛服務，車身並標示有該路線的編號以及名稱，而不是以公車車輛行駛，看到車輛應該招手提醒司機停車，搭乘的方式與公車相同。

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