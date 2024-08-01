高雄輪船公司虧損逾10億 監院要求改善

高雄輪船公司財務結構惡化，渡輪營運岌岌可危，監察院審計部要求盡速改善。（記者黃良傑攝）

2024/08/01 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市輪船公司配合政策提供旗津區居民免費乘船優惠，但因渡輪營運未能有效改善虧損，加上旗津卡票券管控未落實，長年虧損又未償債務居高不下，財務結構惡化，渡輪營運岌岌可危，監察院審計部要求盡速改善。

輪船公司坦言，部分旗津居民自認可免費搭船，索性連證件都不帶，甚至冒名使用，造成票務稽核困難，董事會決議通過向市府提案取消「現金投幣」，減少僱用保全運押現金費用，另研議幫免費搭船的旗津居民投保交通意外險，增加保障並強化查核身分。

請繼續往下閱讀...

規劃開源節流方案

鼓山、旗津線渡輪船票全票卅元，若有機車同船共六十元，目前共發出二萬四七一三張免費「旗津卡」給居民，二○二三年度總載客七○七萬餘人次，其中旗津卡免費乘船就高達三七四萬餘人次，累積虧損超過十一億元，是輪船公司資本額的二倍餘。

輪船公司強調，開源部分將結盟婚紗業者，加強包船、遊港業務，並提升五％的營運金額；至於節流部分，比照社會局辦理敬老及愛心卡業務作業方式，介接戶籍資料，以強化戶籍查對作業。

輪船公司董事長黃淑美表示，未來考慮限制旗津卡的使用次數，通勤每人每天兩次免費，超過就須自費，但仍需董事會通過，並與旗津民代溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法