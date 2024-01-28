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柯志恩選高市長起手式將接黨部主委 許智傑︰先從支持高雄做起

柯志恩昨天到岡山文賢市場發小提袋。（取自柯志恩臉書）

柯志恩昨天到岡山文賢市場發小提袋。（取自柯志恩臉書）

2024/01/28 12:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席朱立倫將找不分區立委，擔任南部縣市的地方黨部主委，高雄市黨部主委一職，將由新任不分區立委柯志恩擔任，被視為柯志恩選2026高雄市長起手式；對此，民進黨立委許智傑期盼國民黨，不要整天唱衰高雄的建設、先從支持高雄做起。

2024大選落幕，朱立倫啟動國民黨內造化，希望讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作，他將調整南部縣市的地方黨部主委，由不分區立委擔任，詳細名單預計年後定案。

據了解，國民黨高雄市黨部主委黃昭順當初接任時，只允諾做到今年1月13日投票日，她也盼柯志恩接任市黨部主委一職，能無縫接軌。

柯志恩預計與出身高雄的另2位國民黨不分區立委陳菁徽（黃昭順女兒）、林倩綺，在市黨部成立聯合服務處；柯並已在高雄買房，接任國民黨市黨部主委一職後，集黨、公職於一身，更有利於她代表國民黨競逐2026高雄市長大位。

對此，許智傑直指，國民黨面對南台灣，經常空降不願意栽培在地人才，空降選輸還落跑，對高雄人相當不尊重。

許智傑說，這次柯志恩決定離開板橋，願意深耕高雄，他予以祝福，也希望國民黨不要整天唱衰高雄的建設、先從支持高雄做起。

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