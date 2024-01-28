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高雄黃色小鴨爆商機 小鴨胖卡龍、小鴨雞蛋糕紛紛出籠

駁二藝術特區與GobbleDessert聯名推出「小鴨胖卡龍」。（圖擷自駁二藝術特區臉書）

駁二藝術特區與GobbleDessert聯名推出「小鴨胖卡龍」。（圖擷自駁二藝術特區臉書）

2024/01/28 09:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違10年，黃色小鴨旋風再度來襲，昨天起至2月25日重回高雄愛河灣，而且一次來2隻!搶搭這股黃色小鴨炫風，小鴨胖卡龍、小鴨雞蛋糕紛紛出籠。

駁二藝術特區與GobbleDessert（嘎啵甜點）合作聯名，推出「小鴨胖卡龍」，在愛河灣一邊看著黃色小鴨，一邊吃著胖卡龍，十分愜意。

駁二藝術特區指出，小鴨胖卡龍的販售地點在駁二大義C7舊事倉庫， 販售時間每週六日上午10點開賣，售完為止，每組售價230元、每人限購1組；1月27-28日各限量35組，2月3日起，每週六日各限量100組。

高雄流行音樂中心的雄店藝文市集-搧海風，則推出市集限定販售的「小鴨雞蛋糕」，從2月1日至25日，每天 （除夕休館）下午3點至9點販售，地點在高流中心海風廣場與音浪塔面公園側廣場。

位於亞灣區、曾獲「全台最美飯店」冠軍的高雄承億酒店，自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池，可直接欣賞到黃色小鴨，此次搶搭熱潮推出「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得2隻泡澡小鴨玩具，還能搭乘承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨；飯店也同步推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，含2顆小鴨造型馬卡龍、2顆小鴨造型慕斯蛋糕及2杯飲品。

位於亞灣區前線的漢神百貨，即日起至2月25日，每晚6點至10點，在大樓外牆上投影漢神雙鴨，與港灣的雙鴨本尊相互呼應，用最萌的姿態歡迎黃色小鴨和賞鴨的民眾。

高雄流行音樂中心的雄店藝文市集-搧海風，推出市集限定販售的「小鴨雞蛋糕」。（圖擷自高雄流行音樂中心臉書）

高雄流行音樂中心的雄店藝文市集-搧海風，推出市集限定販售的「小鴨雞蛋糕」。（圖擷自高雄流行音樂中心臉書）

承億酒店25樓飛裊柒茶，推出黃色小鴨造型下午茶。（承億酒店提供）

承億酒店25樓飛裊柒茶，推出黃色小鴨造型下午茶。（承億酒店提供）

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