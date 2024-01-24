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有家不得歸！ 酒駕男拒繳罰單 千萬透天厝直接被查封

許姓男子酒駕拒測被罰18萬元卻拒繳罰單，執行官直接查封他千萬透天厝。（行政執行署高雄分署提供）

許姓男子酒駕拒測被罰18萬元卻拒繳罰單，執行官直接查封他千萬透天厝。（行政執行署高雄分署提供）

2024/01/24 09:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子酒駕拒測被罰18萬元並吊銷駕照，但一直擺爛拒繳，行政執行署高雄分署收案後，立即將他名下市值千萬的透天厝查封，許男有家歸不得，才乖乖出面同意採用分期方式繳款，執行官也同意暫緩房子的拍賣程序。

高雄分署指出，許姓男子於2022年6月6日酒駕拒測被裁罰18萬元，他因一直未繳罰款被移送分署執行，執行官多次催繳，但許男都不當一回事，本月3日，執行官前往許男住處，將他名下價值千萬元的透天厝查封後，許男才出面表達繳納意願並懇求勿拍賣房子，執行官考量其經濟狀況並勸誡勿再酒駕後，同意其分期繳納，暫緩房子的拍賣程序。

此外，高雄分署也和高雄監理單位、市府交通局及高雄市稅捐稽徵處共同簽訂合作意向書，針對牌照已被註銷仍違規上路的車輛及欠繳交通違規罰鍰的大戶，透過科技執法的方式進行跨機關合作，本月16日已透過「高雄地區欠繳大戶車輛查扣聯合通報系統」成功鎖定一位廖姓車主的車輛，成功地拔除已被註銷車牌，並查封車輛；廖男累計多達244筆交通罰鍰及多筆稅費，總滯欠金額逾11萬元，高雄分署已通知車主出面處理，若其不出面繳款，將會定期拍賣車輛。

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