高屏爆發搶水風波 水利署：供水正常、將協調公平處理

高雄濁口溪遭斷流，高雄端水路遭阻斷。（市府提供）

2024/01/22 23:24

〔記者陳文嬋、羅欣貞／高屏報導〕高屏爆發搶水風波！高雄市仰賴高屏溪攔河堰取水，農業部農水署屏東管理處近來於高屏溪上游濁口溪阻斷分流高雄水路，市府水利局要求合理分流高雄，兼顧縣市取水權益；水利署強調高屏地區水情穩定、供水正常，明將召開協調會，盡力協調、公平處理，兼顧雙方權益。

農水署屏東管理處澄清，屏管處合法取得大津取水口水權，取得屏東需要的水，其餘就會往高雄流去，「土堤本來就在那裡，並沒有施工加高也沒有惡意阻斷」，推測有可能是因為正值枯水期，水位下降出現視覺落差。

高雄市沒有大型水庫，仰賴高屏溪攔河堰取水，農水署屏東管理處近來於高屏溪上游濁口溪分流口加高土堤，造成高雄端水路遭阻斷僅剩滲流水，遠低於水利署南水分署2021年百年大旱協調農水署屏管處如遇水源水量不足時取水9成後剩下1成，幾乎全部引入屏東高樹灌溉區使用。

市府水利局強調未任意更改濁口溪水路，原分水口流往高雄端水路，遭施作土堤惡意阻斷，農水署屏管處卻未知會市府，市府直到接獲民眾反映才知情，上周五邀集相關單位現地勘查並協商，希望能兼顧雙方權益，不影響民生、灌溉用水。

水利局說，高屏濁口溪分流措施早於2021年協商達成共識做成結論紀錄，當農水署屏管處需進入濁口溪取水口施作築堤時，需通知各單位會勘協商卻未落實，市府上周五邀集各單位現地勘查時，分流口已遭土石築堤阻塞，水無法流向高雄，要求合理分流高雄，兼顧屏東農業灌溉用水，確保高雄民生用水，後續將進一步協商處理。

水利署表示，高屏地區目前水情正常，濁口溪進入枯水期，但流量與歷年同期相比相當，農水署屏管處依水利法目前最高可引水2.33CMS，至於灌區用水若有不足，應自行節約灌溉或另覓水源。

高雄濁口溪遭斷流，高雄端水路遭阻斷。（市府提供）

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