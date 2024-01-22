賴清德高雄拜廟謝票 喊話「台灣隊沒有解散」

民進黨統總當選人賴清德上午到高雄覆鼎金保安宮拜票謝票，並開心向現場支持者致意。（記者許麗娟攝）

2024/01/22 13:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕總統當選人賴清德今（22）日開始高雄謝票行程，上午到三民區覆鼎金保安宮，由市長陳其邁、選區立委李昆澤陪同謝票，他感謝陳其邁「運籌帷幄」，在高雄不僅總統選舉拿高票，區域立委選舉也「八仙過海」，並喊話「台灣隊沒有解散」，不僅選舉時要站出來，平時也要在自己的工作崗位上盡心盡力打拚。

賴清德表示，「感謝大家非常支持」，他也感謝廟方支持、陳其邁「運籌帷幄」，議會在助選上也扮演重要的角色，還有地方、里長等大力支持。

賴清德說，未來會與立委、國會黨團合作，讓國家更強、經濟更富裕，一來持續強化台灣本身的國防力量，一方便保護自己，也向國際社會宣誓守護民主的決心，也與民主陣營站在一起，才會更有力量。其次，會好好拚經濟，不僅大企業，也要照顧中小企業，使中小企業更有競爭力。第三則是照顧弱勢、傾聽年輕人的聲音，讓年輕人的理想得以伸展。

覆鼎金保安宮董事長黃明華說，高雄市最近的進步大家都看得到，感受得到，希望未來賴總統上任後，能繼續支持高雄的建設，因為他有3個小孩卻沒有半個在高雄，盼高雄繼續發達，未來有機會讓孩子返鄉。

高雄市長陳其邁笑說，以前叫「賴副總統」時就常不小心叫成「賴總統」，現在看來，他可算是「全台灣第一個叫他賴總統的人」，高雄這次開票的結果「還可以啦」，總統當選、立委八仙過海，也希望未來讓高雄的發展更好。

民進黨統總當選人賴清德（左2）上午到高雄覆鼎金保安宮拜票謝票，高雄市長陳其邁、立委李昆澤也陪同參拜祈福。（記者許麗娟攝）

賴清德高雄感謝之旅，民眾夾道與他擊掌、要簽名等。（記者許麗娟攝）

賴清德與鄰里長及支持者們等合影。（記者許麗娟攝）

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