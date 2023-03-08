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    婦女節快樂！高雄市觀光局：14景點免費提供女性生理用品

    高雄市壽山動物園服務中心備有女性生理用品供民眾免費索取。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市壽山動物園服務中心備有女性生理用品供民眾免費索取。（記者王榮祥翻攝）

    2023/03/08 08:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝國際婦女節，高雄市觀光局長高閔琳宣布，觀光局所轄14個場域、委外商家及市區超過50家優質旅宿，將免費提供女性生理用品，正視「月經貧窮（Period Poverty）」議題，積極推動性別友善環境。

    高閔琳指出，高市府長期重視性別友善與平權議題，於2021年起於學校及醫療院所積極推動「月保安康」與「生理用品友愛盒」等計畫；為服務女性旅客，也努力打造讓經濟弱勢的女性、免於生理用品匱乏或突然月經來潮能仍能安心旅遊的友善環境。

    觀光局已於轄管風景區公廁張貼告示，提醒遊客如有衛生棉等生理用品使用需求，可至鄰近管理站及觀光局委外商家索取。

    包含旗津、壽山、蓮池潭、金獅湖等管理站，旗津沙灘吧、白色戀人貨櫃、蓮池潭纜繩滑水及崗山之眼，另外高鐵左營站旅服中心、台鐵高雄車站旅服中心、高雄機場國內航廈旅服中心、觀音山旅遊諮詢站、田寮月世界遊客中心也有服務。

    此外，壽山動物園服務中心也同步提供生理用品免費索取服務，提供女性旅客貼心舒適的旅遊服務及環境。

    觀光局說明，為落實性別平等、打破性別框架，近年已陸續投入3千萬經費改造風景區公廁；例如在男廁增設尿布台，讓爸爸們也能為孩子親手換尿布，減低媽媽負擔，增加親子友善如廁環境。

    觀光局也鼓勵本市旅宿業者營造友善旅遊與住宿環境，在地知名觀光飯店及星級旅館有超過50家以上旅宿業者響應，針對住宿旅客提供免費女性生理用品的貼心服務。

    高雄知名旅館業者也貼心響應共同打造月經友善環境。（記者王榮祥翻攝）

    高雄知名旅館業者也貼心響應共同打造月經友善環境。（記者王榮祥翻攝）

    高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄機場國內航廈旅服中心，均備有女性生理用品提供有需。（記者王榮祥翻攝）

    高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄機場國內航廈旅服中心，均備有女性生理用品提供有需。（記者王榮祥翻攝）

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