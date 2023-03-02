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    首頁　>　高雄市

    PO出與徐巧芯合照 黃捷：要演舞台劇啦

    黃捷（右起）、徐巧芯、徐千晴、謝子涵受邀參與舞台劇演出。（翻攝黃捷臉書）

    黃捷（右起）、徐巧芯、徐千晴、謝子涵受邀參與舞台劇演出。（翻攝黃捷臉書）

    2023/03/02 13:01

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷今表示自己將挑戰新任務，受全民大劇團邀請演出嘲諷喜劇「丞相，起風了」，並PO出與國民黨北市議員徐巧芯等人的合照，網友對於黃捷與徐巧芯同台似乎有點不習慣，但也有人形容這「女團」不得了。

    黃捷表示，自己將挑戰新任務、要演出舞台劇，受全民大劇團邀請演出嘲諷喜劇「丞相，起風了」，會參與高雄衛武營場。

    她提到，該劇探討網軍與網路霸凌，相信大家都不陌生，也會有各種幽默時事哏，很期待拿到劇本！

    而這次巡演，劇團找林辰唏擔任女主角，以及4位跨黨派政治人物，分別在不同縣市演出男主角的初戀情人，接下來會一起練歌、練舞、拍女團偶像照，算是非常罕見的畫面，誠摯邀請大家進場觀看，希望透過這齣戲，讓大家對網路環境會有不同的體認。

    黃捷PO出自己跟民進黨青年發展部副主任謝子涵、民眾黨發言人徐千晴、國民黨北市議員徐巧芯的合照，引起支持者議論，有人留言「巧芯、黃捷成好姐妹了」、「有取巧、就算了」，也有人認為「這個女團不得了」、「期待演出」、「被議員耽誤的綜藝咖」。

    全民大劇團舞台劇「丞相，起風了」，預計今年6月至9月分別在台北、新竹、台中與高雄巡演。

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