高市區通勤月票399元南台最貴？ 藍綠議員互槓

高雄市區通勤月票399元南台最貴?引起藍綠議員互槓，圖為高雄捷運。（記者葛祐豪攝）

2023/02/24 15:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨宣布推出高雄市區通勤月票399元，國民黨議員李雅靜卻酸高雄通勤月票是南台最貴，「搞不懂陳其邁在高興什麼？」；台灣基進議員張博洋則反譏說，台南屏東沒有捷運、輕軌、渡輪，選擇多，成本就高，「不知道李雅靜在生氣什麼？」

高市府也解釋說，高雄市區通勤月票399元，但比台南、屏東多了捷運、輕軌、渡輪的選擇，折數只打3折，是南台最划算。

國民黨議員李雅靜指出，昨天陳其邁歡天喜地的召開記者會，宣布將推出高雄市區通勤月票399元，及南高屏城際通勤月票999元。她原也很開心，但當發現台南及屏東相繼宣布通勤月票299元後，才發現高雄通勤月票是南台最貴，「搞不懂陳其邁市長在高興什麼？」

李雅靜批說:「台南、屏東都是299吃到飽，唯獨高雄是399讓市民氣到飽！」

對此，台灣基進議員張博洋則反譏說:「不是這樣算的啦!」台南屏東沒有捷運、沒有輕軌、也沒有渡輪。高雄人的通勤方式，比隔壁兩個縣市多了捷運、輕軌、渡輪，選擇多，成本就高，當然票價會比較高，「票價比隔壁縣市多100，也只是剛好反映成本而已。」

以折扣來做比較，張博洋指出，高雄月票從1250元降價至每月399元，約打3折；台南月票從350元降至299，約打85折，「怎麼看都是高雄跳樓大拍賣啊！」

張博洋強調，每個縣市的交通規劃跟載具種類，一開始就不一樣，不應用「誰比較便宜？」來做衡量標準。其實他也想問，「不知道李雅靜在生氣什麼？」

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