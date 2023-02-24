為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市區通勤月票399元南台最貴？ 藍綠議員互槓

    高雄市區通勤月票399元南台最貴?引起藍綠議員互槓，圖為高雄捷運。（記者葛祐豪攝）

    高雄市區通勤月票399元南台最貴?引起藍綠議員互槓，圖為高雄捷運。（記者葛祐豪攝）

    2023/02/24 15:19

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨宣布推出高雄市區通勤月票399元，國民黨議員李雅靜卻酸高雄通勤月票是南台最貴，「搞不懂陳其邁在高興什麼？」；台灣基進議員張博洋則反譏說，台南屏東沒有捷運、輕軌、渡輪，選擇多，成本就高，「不知道李雅靜在生氣什麼？」

    高市府也解釋說，高雄市區通勤月票399元，但比台南、屏東多了捷運、輕軌、渡輪的選擇，折數只打3折，是南台最划算。

    國民黨議員李雅靜指出，昨天陳其邁歡天喜地的召開記者會，宣布將推出高雄市區通勤月票399元，及南高屏城際通勤月票999元。她原也很開心，但當發現台南及屏東相繼宣布通勤月票299元後，才發現高雄通勤月票是南台最貴，「搞不懂陳其邁市長在高興什麼？」

    李雅靜批說:「台南、屏東都是299吃到飽，唯獨高雄是399讓市民氣到飽！」

    對此，台灣基進議員張博洋則反譏說:「不是這樣算的啦!」台南屏東沒有捷運、沒有輕軌、也沒有渡輪。高雄人的通勤方式，比隔壁兩個縣市多了捷運、輕軌、渡輪，選擇多，成本就高，當然票價會比較高，「票價比隔壁縣市多100，也只是剛好反映成本而已。」

    以折扣來做比較，張博洋指出，高雄月票從1250元降價至每月399元，約打3折；台南月票從350元降至299，約打85折，「怎麼看都是高雄跳樓大拍賣啊！」

    張博洋強調，每個縣市的交通規劃跟載具種類，一開始就不一樣，不應用「誰比較便宜？」來做衡量標準。其實他也想問，「不知道李雅靜在生氣什麼？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營「收割」1200通勤月票？陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都發聲了
    2023/02/24 14:11

    藍營「收割」1200通勤月票？陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都發聲了
    爭取8縣市共同通勤月票 盧秀燕：減輕民眾經濟負擔
    2023/02/24 14:00

    爭取8縣市共同通勤月票 盧秀燕：減輕民眾經濟負擔

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    政院補助通勤月票 民眾黨團批破壞財政紀律、台灣經濟果實小偷
    2023/02/24 12:51

    政院補助通勤月票 民眾黨團批破壞財政紀律、台灣經濟果實小偷
    通勤月票因地制宜 最快7月上路
    2023/02/24 05:30

    通勤月票因地制宜 最快7月上路
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播