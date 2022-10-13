國民黨里長挺陳其邁？柯志恩：市府太為難里長

國民黨籍高雄市鳳山區誠義里「大牛里長」劉啟芳（右）傍晚出席市長參選人柯志恩（右二）與鳳山區里長的座談，2人提前到場併肩而走，一同迎接黨主席朱立倫。（記者許麗娟攝）

2022/10/13 21:00

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拔樁再下一城！ 國民黨高市里長主席聯誼會總主席挺陳其邁

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今（13日）傍晚與高雄市長參選人柯志恩一同參加鳳山里長座談會，活動前夕，卻傳出有「大牛里長」之稱的高雄市里長主席聯誼總會總主席、國民黨籍鳳山區誠義里長劉啟芳「挺邁」；劉啟芳傍晚也現身會場表示「尊重」、「讓大家自己解讀」；柯志恩認為「市府太為難里長」；朱立倫說與劉啟芳是好兄弟，相信他對黨的忠貞。

陳其邁競選團隊下午發出1則新聞，指「感念建設地方不分藍綠，國民黨籍高雄市里長主席聯誼會總主席挺邁」，因開設知名牛肉麵而有「大牛里長」之稱的劉啟芳對此表示，做生意，誰來吃牛肉麵他都歡迎，「邁邁」選連任、拚市政，而地方建設也離不開市府管轄，各有立場，選舉期間外面如何解讀他都尊重。

劉啟芳說，與陳其邁在他當代理市長時就熟識，來者是客也，2人的關係也很好，而柯志恩出來選市長則是黨內相挺的事，當里長這時候很兩難，說什麼都不對，讓大家自己解讀，並強調「建設擺中間、藍綠放兩邊」。

對此，柯志恩表示，劉啟芳今天也來參加朱立倫與鳳山區里長的座談會，前幾天遇到時也對她表達祝福和力挺，她下午有和劉啟芳打過電話，畢竟是生意人，劉啟芳的牛肉麵好吃、大家都會去吃，市府用這種方法太為難里長。

柯志恩和劉啟芳隨後也一起迎接朱立倫並在活動會場的鳳山北極殿參拜，被問劉啟芳被指挺邁，朱立倫表示，「大牛里長」是他的「老朋友」、「兄弟耶」！朱立倫看了看身旁的劉啟芳說「他敢嗎？他是很忠貞的國民黨員，而且很努力在幫柯志恩，做里長，市長找他很正常」，現在國民黨在高雄是將士用命，在大家族造勢後，大家都看到柯志恩的魅力和旋風，連屏東、台南都受到影響，士氣很高，也會多辦幾場把氣勢帶起來。

高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳傳出「挺邁」，今天受訪時未正面回應，僅表示隨大家解讀。（記者許麗娟攝）

國民黨主席朱立倫（右3）、市長參選人柯志恩（左3）與黨籍鳳山區市議員參選人在鳳山北極殿參拜。（記者許麗娟攝）

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