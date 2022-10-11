女兒手刃99歲老父親 檢方求處從重量刑

99歲吳姓老翁慘死女兒刀下，女兒始終否認涉案被檢方求處重刑。（資料照、記者黃佳琳翻攝）

2022/10/11 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高齡99歲的吳姓老翁，今年6月10日下午被小女兒發現陳屍家中，身上有5處刀傷，行凶殺父的姐姐也雙手割腕，送醫後挽回一命；檢警調查時，吳女對父親不肯透露殺父原因，只說自己什麼都不記得了，檢方根據法醫報告，發現吳翁死前有抵抗痕跡，認定吳女殺父犯意明確又毫無悔意，依殺害直系血親尊親屬罪提起公訴，並向法院求處從重量刑。

檢警指出，吳姓老翁是退伍多年的外省老兵，和妻子育有2子2女，妻子已過世超過30年，兩個兒子一個過世多年，一個多年前因車禍變成植物人長住安養中心，大女兒則和死者同住，小女兒則住屏東。

今年6月10日下午4點多，小女兒返回老家準備帶父親去看醫生，結果剛入家門，就看到父親和姐姐兩人全身都是血躺在父親房內，警、消獲報到場後，先將雙手都有割傷的大女兒送醫，待確認吳翁已無生命跡象後，通知鑑識人員到場採證。

據社會局和地方里長指出，吳翁疑似有失智症，過世前幾天在住家附近迷路，被里長發現送回家，是中低收入家庭；這對父女曾於3年前發生爭執，主因是兩人為了生活細節的口角衝突，一度被列為關懷家庭，經社工介入輔導訪視8個月後，因狀況穩定而結案。

但大女兒面對檢警訊問，一直不肯透露殺父動機和原因，只說自己割腕後就昏迷，不曉得老父發生什麼事，但檢方根據法醫的驗屍報告，發現吳翁身中5刀，刀刃痕跡和大女兒用來割腕的刀子相符，且老翁的左手大姆指還有一處小刀傷，被法醫解讀為「抵抗傷」。

檢方認為，吳女持刀弒父，當父親出手反抗時，她仍執意動刀將父親殺死，且一直否認犯行，難認有悔悟之心 ，因此依法起訴，並向法院求處從重量刑。

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