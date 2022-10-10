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    首頁　>　高雄市

    同框助選許采蓁 韓國瑜：高雄市長選柯志恩才有精彩八點檔

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    2022/10/10 23:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今晚8點30分和國民黨高雄市長參選人柯志恩同框，為前議長許崑源的女兒許采蓁站台助選，韓國瑜以八點檔連續劇形容今年市長選舉，若陳其邁連任，如劇情單調無聊、沒什麼期待，但如果柯志恩嬴了，整個高雄全部炸鍋，一直到耶誕節、春節、明年端午節，全世界華人還在看談高雄市長選舉。

    國民黨第八選區市議員參選人許采蓁今晚成立競選總部，韓國瑜上台致詞說，韓團隊清廉認真，一句「好久不見」開場白，韓粉高喊總統好，他說明許多高雄參選人邀，但第一站給許采蓁，是因為前議長許崑源的情義，俗語「人走茶涼」、「船過水無痕」，人是不能這樣的。

    韓國瑜表示，一個城市必須老百姓能安居樂業，為何高雄年輕人因不容易賺到錢，四個年輕三個離開高雄，全台八人中就有一個是高雄人，一個高雄四個新加坡大，有空港、海港，高雄最重要是國際化；睿智的市長要能培養人才、發展經濟、抓好治安、重視建設，讓城市興旺起來，高雄產品出去賣光光，觀光、投資客源源進入高雄，這才是高雄未來。

    他認為高一定要走國際接軌，雙語教育一定要紮根，他調侃柯誌恩切割他提出的愛情摩天輪產業鏈，可以繁榮婚紗禮服、糕餅店、飯店、夜市，只要結婚都會想來高雄。

    韓國瑜以八點檔連續劇，形容今年市長選舉，劇情單調無聊時，如陳其邁連任，當天晚上，大家一定會說早就說他一定上，贏是正常；單調由陳其邁連任，就沒有好多期待的，若由柯志恩當選，高雄就會炸鍋。

    趙少康站台批「票投民進黨，青年上戰場」，他質疑，國防部稱年底才要公布兵役役期延長時間，就是因為年底選舉，他批高雄港由民進黨執政後，貨櫃吞吐量從第3名跌到16名，高雄縣市合併，有空港、海港，理應超過台北卻沒有。

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

    韓國瑜和柯志恩同框為許采蓁助選，韓國瑜表示市長選柯志恩，才能有精彩的八點檔連續劇。（記者李惠洲攝）

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