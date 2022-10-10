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    捷運局同仁帶小孩搭輕軌感觸多 陳其邁深夜PO文致謝

    陳其邁昨夜發文，分享捷運局同仁帶小孩搭輕軌的心情。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁昨夜發文，分享捷運局同仁帶小孩搭輕軌的心情。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/10 10:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨夜發文，分享捷運局同仁帶家人搭輕軌的心情，兩年來一直忙著輕軌大小事，沒法陪家人總覺過意不去，終能帶孩子看爸爸做的輕軌、真的很開心，陳其邁說：辛苦了、謝謝「你們」。

    陳其邁表示，昨晚有捷運局同仁告訴他，兩年來一直忙著輕軌的事，趕工時、很多時候沒辦法陪家人，總覺得過意不去。

    如今，輕軌新路段完工，終於能帶孩子來看爸爸做的輕軌，真的很開心；且學工程的人，看到從被停工的輕軌，到如今逐漸成圓，也很有成就感、很感動，會覺得再辛苦也值得。

    捷運局同仁也笑說：「還是會職業病發作啦！」邊搭著輕軌，會邊注意其他乘客反應，看到一般乘客覺得可以，心裡才感覺比較放心；同時一面盯著車況和各種細節，希望試營運中有任何缺點就想辦法克服，做到最好！

    陳其邁指出，試營運這幾天，看見城市已逐漸習慣、也享受有輕軌的存在，光是昨日輕軌運量44828人次，就直逼上一波台灣文博會期間的最高運量；捷運運量也達到173765人次，則是農曆過年突破20萬運量以來，今年度的單日次高運量。

    尤其在龍貓隧道C21A-C21旁，不少人守候，紛紛拿出相機捕捉，或是全家大小討論著要搭去逛美術館、看設計展、駁二等等。

    陳其邁說，隨著新路段的通車，城市有新的風景，也多了新鮮和快樂的氛圍，運局同仁及中鋼公司工程團隊，辛苦了，謝謝你們！

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