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    首頁　>　高雄市

    三民西後援會成立千人爆棚 陳其邁：再拚4年高雄起飛

    陳其邁要選民千萬別投錯人，要選最認識、永遠在這裡的這一位，也呼籲三民區民進黨4席參選人要全上、議會拚過半。（記者許麗娟攝）

    陳其邁要選民千萬別投錯人，要選最認識、永遠在這裡的這一位，也呼籲三民區民進黨4席參選人要全上、議會拚過半。（記者許麗娟攝）

    2022/10/08 20:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長陳其邁競選連任，今天（8日）開始成立各地後援會，三民西後援會傍晚成立，40多名里長和上千名熱情支持者到場加油，陳其邁近6點大進場，受到夾道歡迎，100多公尺走了近10分鐘才抵達舞台，陳其邁向市民喊話，要支持大家最認識、永遠陪伴大家的市長，再拚4年、高雄起飛。

    陳其邁的三民西後援會位於自立一路，傍晚封了逾半車道為後援會成立大會造勢，民進黨竸選三民區市議員的康裕成、何權峰、鄭孟洳，以及再度參選的林武忠都到場助講。康裕成喊話，市長選舉陳其邁的目標是拿100萬票，而三民區更要衝全市最高票。陳其邁也力挺黨籍市議員參選人，希望4席全上、議會過半。

    陳其邁開講時，先是酸了前市長韓國瑜，原本4年前韓國瑜當選時，他告訴支持者也要支持韓國瑜好好當市長，卻沒想到韓國瑜做到一半落跑去選總統，陳其邁呼籲，選會做事的人很重要，11月26日千萬不要再投錯人。

    陳其邁也細數他補選上任後，打拚2年多的政績，包括今年前8個月的稅收成長率六都第一，也首度超越新北市，而在負債上，韓國瑜多借了38億元，他卻還了70億元。

    陳其邁說，台積電到高雄投資是過去市長做不到的事，未來最先進的半導體製程都在高雄，其他半導體大廠也都在高雄，全世界不能沒有台積電，而台積電護國神山在高雄，所以4年後，世界將不能沒有高雄，拚經濟由他帶頭，喊話要選民共同支持大家最認識的那一個，選永遠在這裡、永遠陪伴大家的市長，再拚4年讓高雄起飛。

    高雄市長陳其邁三民西後援會成立，他與民進黨三民區市議員參選人康裕成、鄭孟洳、何權峰、林武忠及當地里長，在台上高喊當選。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁三民西後援會成立，他與民進黨三民區市議員參選人康裕成、鄭孟洳、何權峰、林武忠及當地里長，在台上高喊當選。（記者許麗娟攝）

    陳其邁以大進場方式受到里長和支持者夾道歡迎。（記者許麗娟攝）

    陳其邁以大進場方式受到里長和支持者夾道歡迎。（記者許麗娟攝）

    陳其邁在三民西後援會成立造勢大會上，大進場方式走到舞台。（記者許麗娟攝）

    陳其邁在三民西後援會成立造勢大會上，大進場方式走到舞台。（記者許麗娟攝）

    三民西區里長帶著里民到場位陳其邁加油。（記者許麗娟攝）

    三民西區里長帶著里民到場位陳其邁加油。（記者許麗娟攝）

    陳其邁與黨籍市議員比出超人手勢要高票當選。（記者許麗娟攝）

    陳其邁與黨籍市議員比出超人手勢要高票當選。（記者許麗娟攝）

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