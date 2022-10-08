高雄「打火哥」聯手正妹發言人 教30秒保平安

「打火哥」蔡宗翰（中），與高市府正妹發言人張硯卿（左）、周璟瑜（右）聯手拍攝住警器安裝教學短片。（高雄市消防局提供）

2022/10/08 10:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕住宅發生火災，若有警報器提前示警，就有更多的逃生機會，為鼓勵透天住宅、5樓以下老舊公寓安裝「住宅用火災警報器」，在高雄市消防局任職的知名「打火哥」蔡宗翰，與市府2名正妹發言人張硯卿、周璟瑜聯手拍攝短片，宣導3步驟30秒口訣，輕鬆就學會居家安裝。

根據消防局統計，高雄市去年共有14個家庭，因裝有住警器，在火災一發生時便成功預警，住戶及時逃生。消防局建議民眾在家中的客廳、餐廳、臥室、走道等處，都要安裝住警器，才能讓住家安全更有保障，並以時下流行的網路直播開箱情境、輕鬆對話的教學方式，宣導「3步驟30秒，守護全家大小」的安裝住警器口訣。

高雄市消防局火災預防科股長蔡宗翰表示，住警器教學的影片腳本，以輕快簡短的方式呈現，就是希望讓民眾一看就知道，自己在家裝住警器，步驟真的非常簡單，只要3步驟30秒就能裝好。

市府發言人周璟瑜分享，雖然平時不熟悉家電、也不擅於組裝，拍攝影片是第一次嘗試安裝住警器，沒想到跟著3步驟做，很快就順利完成，真的非常簡單。張硯卿則表示，營造與鏡頭互動的直播開箱感，希望能拉近與民眾距離，讓政令宣傳更平易近人，透過簡短直式影片，更方便轉傳分享，強化宣傳效果。

在「打火哥」蔡宗翰的指導下，3步驟30秒就能安裝好住警器。（高雄市消防局提供）

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