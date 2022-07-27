轉貼遊戲攻略 女玩家違反著作權法差點芭比Q了

謝姓女玩家轉貼網遊「新熱血江湖」遊戲攻略，被依違反著作權法起訴。（翻攝遊戲臉書粉專）

2022/07/27 11:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲謝姓女玩家把吳姓玩家所製作的網遊「新熱血江湖」遊戲攻略，轉貼到巴哈姆特及LINE群組供其他玩家瀏灠，被吳姓玩家提告違反著作權法，她辯稱吳男的創作性不足，而且自己是合理使用，但不被檢方採信，偵結依法起訴後，謝女趕緊跟吳男和解，才順利化解一場官司。

判決指出，2020年3月，謝姓女玩家在「新熱血江湖」LINE群組見到吳男編寫的遊戲攻略後，把攻略轉貼到另個LINE群組及巴哈姆特網站上供人瀏覽；吳男從友人口中得知此事後，直接報警提告違反著作權法。

根據著作權法規定，檢方認定謝女涉犯「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權」、及「擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權」罪嫌，但謝女到案後辯稱，吳男的創作性不足，而且自己是合理使用，否認犯行。

檢方不採信她的說法，認定她於同一段時間內，緊密張貼侵害吳男著作權之數張照片及文字，依法起訴，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。

謝女被起訴後才驚覺大事不妙，趕緊跟吳男聯繫並取得對方諒解，由於本案屬告訴乃論罪，高雄地院審理時，吳男具狀撤回告訴，法官裁定公訴不受理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法