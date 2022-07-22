高雄這分局風紀連出包！50歲警帶小三出遊、35歲警欠債曠職不幹了

三民二分局員警接連遭爆怠職、不正常感情交往，以及因投資失利欠債曠職。（記者許麗娟攝）

2022/07/22 16:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民二分局今（22日）才傳出2名員警執勤時，登門「為警友說明交通罰單」泡茶1小時，因怠職遭記申誡，接連又被爆50歲簡姓員警帶小三參加派出所員工旅遊，因「不正常感情交往」遭記大過、調職，而另一名35歲王姓員警則是投資失利忙於處理債務，連續曠職後乾脆辭職不幹了！

警方指出，發生婚外情的簡姓員警過去曾在高雄和台南各分局待過，到陽明派出所前於台南某派出所服務，因發生婚外情而被台南市警局列為輔導對象，去年10月被調至三民二分局陽明派出所。

未料，去年11月派出所員工私下舉辦旅遊活動，簡男竟大方帶著小三一同出遊，事後被所長發現並進行調查，發現確實有不正常感情的交往，被依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定記1大過，並調往林園分局，而簡男已於今年6月辦理退休。

另一名原本在鼎山派出所任職的王姓員警，則因投資失利欠下不少債務，今年2月初為處理債務問題，連續3天曠職，宛如人間蒸發般連同事也無法聯繫上，返職上班後，因未依規定執勤且未辦理請假手續，被列管為違紀傾向人員，並核記1大過懲處後，王男隨即在今年2月中直接辭職走人。

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