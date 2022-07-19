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    老爸休閒農場「未來會更好」 牠「浴火重生」出現了...

    火警後的「老爸休閒農場」，期待「未來會更好」。（取自「老爸休閒農場」臉書粉專）

    火警後的「老爸休閒農場」，期待「未來會更好」。（取自「老爸休閒農場」臉書粉專）

    2022/07/19 15:47

    〔記者洪定宏／高雄報導〕本月16日凌晨，能近距離觀賞飛機起降的「老爸休閒農場」發生火警，雖然無人傷亡，但老闆事後在臉書粉專發文說：「都燒光了！」今天他以「未來會更好」為題發文，並上傳粉絲關心的店貓照片，粉絲高興地留言說：「小寶貝平安的出現真是太好了。」

    火警發生後，許多粉絲關心店貓的下落，但老闆沒有在第一時間回應，讓粉絲很緊張，後來有人證實店貓平安，粉絲才鬆了一口氣。老闆發文說：「最擔心最膽小的貓終於出現了，走回來還是本能的往店裡走，先走斜坡再往吧檯看。」並附上店貓「浴火重生」的照片。

    老闆也上傳用了幾十年的燒烤機照片，「拖出來那瞬間，真的極度心酸，因為它有時候都會給我秀逗，害我出餐速度變慢。這台機器，陪我們好幾年的爆滿過年跨年各種連假」。

    網友留言鼓勵老闆加油，期待「再次舉辦車聚、爬聚」，黃姓網友更強調「有好多和小孩子一起在這看飛機的回憶，每次海外出差時坐在機艙內，起飛習慣往貴店的方向看，想念高雄的一切，心中約定平安回來，祝福老爸休閒農場，像鳳凰一樣浴火重生，不死鳥再度展翅高飛」。

    本月16日凌晨，「老爸休閒農場」發生火警，雖然消防隊在1個小時後撲滅火勢，但已付之一炬，起火原因有待鑑定；讓業者心痛的是，這1、2年疫情期間，才剛花不少錢重建，營業快20年，都是「心血啊」。

    店貓「浴火重生」出現了。（取自「老爸休閒農場」臉書粉專）

    店貓「浴火重生」出現了。（取自「老爸休閒農場」臉書粉專）

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