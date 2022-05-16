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    4海盜落海被擊斃 下令的中國籍船長延押2個月

    殘殺海盜影片在網路瘋傳，下令開槍的中國籍船長被高雄高分院延押2個月。（資料照，翻攝自影片畫面）

    殘殺海盜影片在網路瘋傳，下令開槍的中國籍船長被高雄高分院延押2個月。（資料照，翻攝自影片畫面）

    2022/05/16 06:40

    〔記者鮑建信／高雄報導〕中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺落海4名海盜疑案，被高雄高分院依殺人罪判刑26年後，被最高法院撤銷發回，更1審合議庭認為有逃亡之虞，裁定自今（16）日起延押2個月。

    檢方指出，被告汪峰裕於2011年6月15日起至2014年6月15日止，擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船擔任大副及代理船長。

    2012年9月29日中午，該漁船行經印度洋索馬利亞公海，與高雄市籍「春億217號」漁船及其他2艘國籍不詳漁船作業時，其中1艘國籍不詳漁船，疑似撞翻海盜的木造漁船，有4人落海漂浮，卻被汪峰裕下令外籍保全掃射身亡。

    由於開槍過程，經屏新101號漁船船員拍下，輾轉上傳至youtube影音平台，影像中出現春億號漁船畫面，始由國際海事局通報海巡署海後，移送高雄地檢察署偵辦。

    2020年8月22日上午，汪峰裕搭乘「印度之星」號漁船至高雄港被捕，1、2審均判處汪有期徒刑26年，他不服上訴，經最高法院撤銷發回高雄高分院重新審理，由於羈押期限昨天到期，更1審法官認為汪所犯殺人罪，最輕本刑5年以上，並有逃亡之虞，裁定自今日起，延長羈押2個月，可抗告。

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