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    9成畫面在高雄拍攝 陳其邁看《教練》首映很有感

    高雄市長陳其邁昨晚參與電影「教練」首映會。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁昨晚參與電影「教練」首映會。（記者王榮祥翻攝）

    2022/05/14 08:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨晚看完電影《教練》首映會後感觸不少，腦中還響起滅火器的歌聲「這是你的人生，有勇氣來選擇...」，他形容《教練》非常激勵人心、非常不簡單，其中九成畫面在高雄拍攝，邀大家到電影院欣賞，自己就不爆雷了。

    陳其邁分享，昨晚和電影中的主角，林生祥教練與陳佑萱國手，回到他們的母校左營高中欣賞這部電影，看完後腦中不斷響起滅火器的繼續向前行。

    陳其邁介紹佑萱，曾兩度奪得全運會現代五項金牌，也是台灣首位取得青年奧運參賽資格的國手，他的努力透過電影中一句話可詮釋「人生不公平，但努力是公平的」。

    而金牌選手的背後都有一位辛苦的金牌教練，不僅是體育教練，同時也是人生的教練；人生教練教導很多同學，競賽不見得在體育場拿到那一塊實質的金牌，而是能夠讓自己不斷的成長、學習。

    陳其邁指出，很感謝林生祥教練、陳佑萱、還有很多選手在這部紀錄片裡，給大家上了寶貴的一課，電影非常激勵人心、非常不簡單。也要謝謝電影團隊能夠那麼真實寫實的紀錄每一個點點滴滴，且這部電影裡面有九成的畫面是在高雄拍的，大家可以找找看有沒有自己熟悉的場景，也可邀家人一起來看。

    《教練》內容是引領觀眾見證師徒二人一路挑戰極限、力拚奧運資格賽的精彩過程，強調人生重於金牌，失敗才是成長的開始，預計27日上映。

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