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    首頁　>　高雄市

    全國首創「關懷包得來速」明登場 陳其邁漏夜視察確保流程順暢

    「關懷包得來速」將機車、汽車得來速分道。（高雄市政府提供）

    「關懷包得來速」將機車、汽車得來速分道。（高雄市政府提供）

    2022/05/10 23:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市明天（11日）將啟用全國首創全市38區的「關懷包得來速」，今天各區公所已到各個據點架設完成，市長陳其邁晚間到苓雅區公所位於德安公教大樓旁的據點視察規畫流程，晚間並在臉書發文指出，真的很像得來速的「點餐、取餐」。

    從公布「關懷包得來速」的規畫後，陳其邁一再強調和速食店的得來速車道一樣方便，先點餐、再取餐，而關懷包的流程則是收到醫院PCR陽性通知的2小時後，由親友或同住家人代為到所在行政區的「關懷包得來速」，先確認資料（確診者身分、確診者及同住家人人數），再領關懷包。

    陳其邁在臉書上表示，你到過速食店得來速點餐過嗎？是不是很方便？明天，「關懷包得來速」即將和大家見面！啟用前一晚，他到苓雅區的關懷包得來速據點。民政局的同仁們忙碌著，大家一起將細節再次順過，確保上路時更加流暢。

    陳其邁說，機車道、人行道、汽車道的規劃，真的很像得來速的「點餐、取餐」。非常方便，以最快的方式領到關懷包。天氣炎熱，現場也把冷風扇設置好，讓工作的同仁能比較舒適。並且會配發防護裝備給同仁，確實落實防疫。

    高雄市確診者居家照護「關懷包得來速」領取時間是上午9至12點、下午1點半至9點，領取地點在各區公所或指定地點，行動不便者可洽高市38區生活關懷專線或高雄市關懷中心（07-8220300）；陳其邁提醒，請至所在地區公所領取，不跨區、更迅速。

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    代領取關懷包者，須帶確診者的身分證正本或拍照，首站先確認資料，接下來領取關懷包即完成。（高雄市政府提供）

    代領取關懷包者，須帶確診者的身分證正本或拍照，首站先確認資料，接下來領取關懷包即完成。（高雄市政府提供）

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