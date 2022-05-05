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    首頁　>　高雄市

    植物界的戰爭 無聲的絞殺樹

    絞殺榕為了生存幾乎將樹木給纏繞包圍，這種現象其實在市區或是公園裡很常見。（記者李惠洲攝）

    絞殺榕為了生存幾乎將樹木給纏繞包圍，這種現象其實在市區或是公園裡很常見。（記者李惠洲攝）

    2022/05/05 08:04

    〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄衛武營公園近期出現木麻黃樹木被砍傷的事件，仔細看兩棵木麻黃外的樹莖被鋸開一圈，但沒有將整棵樹完全鋸斷，看似傷痕破壞畫面有點駭人，但其實這是為了要保護木麻黃樹所做的行為。

    地球生態演變數十億年，人類與動物的生存廝殺外，在我們大自然界植物也是有所謂的殺手那就是「絞殺榕」，它們是屬於榕亞屬、斜葉榕的物種，絞殺榕通常生長在大樹樹冠下，算是一種「半著生植物」，絞殺榕會產生大量的果實，會成為鳥類或是松鼠等小動物的主要食物，當鳥或樹棲的松鼠吃了果實後，不易消化的種子會隨著排遺落到林地、樹幹或是其它著生植物的身上，一旦發芽就會長出氣生根，氣根會沿著寄主的樹幹爬到地面上，氣根會像網子一樣慢慢的將原本的原生樹木緊緊箍住，拚命地搶奪寄主植物的養分、水分最後絞殺榕茂密的葉子阻擋了陽光，而被絞殺的樹木會漸漸地會失去了生命，使大樹窒息而亡，最終使大樹倒下，不久大樹內部就徹底腐爛，留下絞殺榕枝條織就的網狀樹幹傲然而立取代原有的植物，其實「絞殺榕」在市區或是公園景點四處都可以看見，如果下次看見「絞殺榕」看到它依附在其它樹種上，那也是為了生存而在植物界出現的弱肉強食景象。

    正常生長還未被絞殺榕給攀附的木麻黃樹幹。（記者李惠洲攝）

    正常生長還未被絞殺榕給攀附的木麻黃樹幹。（記者李惠洲攝）

    位在高雄鳳山的衛武營公園近來有兩顆木麻黃樹木樹莖被鋸開，會讓人以為樹木被遭破壞。（記者李惠洲攝）

    位在高雄鳳山的衛武營公園近來有兩顆木麻黃樹木樹莖被鋸開，會讓人以為樹木被遭破壞。（記者李惠洲攝）

    原本的木麻黃樹木被絞殺榕攀附包圍，為了讓木麻黃解開多年糾纏，鋸斷一圈附著在樹上的絞殺榕，讓木麻黃樹得以繼續延續生長。（記者李惠洲攝）

    原本的木麻黃樹木被絞殺榕攀附包圍，為了讓木麻黃解開多年糾纏，鋸斷一圈附著在樹上的絞殺榕，讓木麻黃樹得以繼續延續生長。（記者李惠洲攝）

    被砍鋸的絞殺榕畫面怵目驚心。（記者李惠洲攝）

    被砍鋸的絞殺榕畫面怵目驚心。（記者李惠洲攝）

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